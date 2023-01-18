مدرسة تعليم القيادة النسائية بالطائف تفتح أبوابها لاستقبال مستوفيات الشروط غداً

30 ساعة تدريبية ورسوم 2520 ريالاً وتبدأ بتدريب المحاكاة على أجهزة مخصصة

أنهت مدرسة "سيسد" لتعليم القيادة النسائية بالطائف، جميع استعداداتها لانطلاق الدوام الفعلي يوم غد الأحد؛ لتعليم وتدريب مستوفيات الشروط على قيادة المركبة والتحكم فيها قبل الخروج إلى الطريق، برسوم مقدارها 2520 ريالاً، فيما تنتهي البرامج التدريبية بالحصول على رخصة قيادة وفق منهج تدريب متقن، ونظام تقييم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها.

وتتوفر بالمدرسة جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية، وتتضمن قاعات دراسية، ومعامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة ومضمار التدريب الميداني وكذلك تتوفر الخدمات المساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات، مثل مكتب الاستقبال وصالة الانتظار، والربط الإلكتروني مع إدارة المرور، والعيادة الصحية، وكافتيريا، وخدمات تصوير.

البرامج التدريبية

تشمل البرامج التدريبية حاملات الرخص سارية المفعول، وحاملات الرخص منتهية الصلاحية، وتوفر مدرسة تعليم القيادة لهن برنامجاً تدريبياً بحد أدنى 6 ساعات تدريبية، ومن لا تحمل أي نوع من رخص القيادة نظم لهن برنامج لمدة ثلاثين ساعة تدريبية، بالإضافة إلى الاختبار النظري والعملي.

مسار التدريب

يتطلب توفر جميع المستندات المطلوبة لبدء التدريب، وهي بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة وصورة منها، وعدد 2 صورة شخصية 4×6، وللتسجيل في المدرسة وفتح ملف وبدء المحاضرات والدروس، يلزم تعبئة النموذج الإلكتروني بعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية للمتدربة تتضمن رقم التسجيل وموعد الحضور للمدرسة، ويتم أيضاً تدريب المحاكاة على أجهزة تقنية بأعلى المستويات، تحاكي قيادة السيارة الحقيقية، وتساعدك على التعرف على أهم أجزاء شاشة التحكم والمقود والمقابض المرتبطة به، يتم التدريب في بيئات افتراضية مختلفة تساعدك على التعود على أسس القيادة السليمة.

ويستمر تدريب المحاكاة لمدة ساعتين، ويلي تدريبَ المحاكاة تدريب عملي يستمر لمدة 6 ساعات في الميدان التدريبي الخاص بالمدرسة.

التدريب المستمر

من خلال برامج التدريب، تتعود المتدربة على القيادة الفعلية للسيارة في بيئة آمنة مع مدربات على درجة عالية من الاحترافية والمهارة، بعد إنهاء ست ساعات من التدريب الفعلي في السيارة داخل الميدان، تخضع لاختبار المهارات الأساسية في الميدان الخاص بالمدرسة، ويشمل الاختبار الوقوف بأنواعه والتحكم الأساسي بالسيارة.

والنجاح في هذا الاختبار شرط لبدء الدروس العملية في الطريق، وعدم اجتياز هذا الاختبار يلزم المتدربة بدروس عملية بمعدل ساعة في مقدمة الأربع عشر درساً التالية لكل مهارة، لم تجتزها في الاختبار، وبعد اجتياز اختبار الساحة، تبدأ الدروس العملية في الطرق بأربعة عشر درساً عملياً على القيادة تؤهل المتدربة للقيادة الفعلية في طرق مأهولة.

الاختبار النهائي

يقيس هذا الاختبار 16 مهارة أساسية، من ضمنها الالتزام بقواعد المرور والسلامة من خلال تجربة عملية تحدد قدرة المتدربة ومهارتها على القيادة الفعلية في الطرق، والنجاح في هذا الاختبار شرط أساسي للحصول على رخصة القيادة، وبعد اجتياز اختبار الطرق تستطيع المتدربة الحصول على رخصة القيادة من الإدارة العامة للمرور.