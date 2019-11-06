الفتح يستغل التوقف الدولي بمعسكر في "جبل علي"

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إجازة لمدة 5 أيام عقب مواجهة الانتصار ضمن الدور الـ64 على كأس خادم الحرمين الشريفين والتي كسبها النموذجي بأربعة أهداف نظيفة.

من جهة أخرى، قررت إدارة النادي إقامة معسكر خارجي بمنطقة "جبل علي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم وذلك استغلالاً لفترة التوقف التي تشهدها مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022.