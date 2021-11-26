صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة محافظة عنيزة، تمكنت من استرداد مسروقات من شخص نفذ عمليات احتيال مالي في مناطق الرياض والقصيم وحائل، تمثلت في شراء أجهزة كهربائية وإلكترونية من مواقع إلكترونية وإيهام أصحابها بالدفع لهم آليًا، وتم تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية السودانية، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة القصيم.

شرطة القصيم: استرداد مسروقات من شخص (مقيم) نفّذ عمليات احتيال مالي في مناطق الرياض والقصيم وحائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-26 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة محافظة عنيزة، تمكنت من استرداد مسروقات من شخص نفذ عمليات احتيال مالي في مناطق الرياض والقصيم وحائل، تمثلت في شراء أجهزة كهربائية وإلكترونية من مواقع إلكترونية وإيهام أصحابها بالدفع لهم آليًا، وتم تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية السودانية، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة القصيم.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 12:01 AM

شرطة القصيم: استرداد مسروقات من شخص (مقيم) نفّذ عمليات احتيال مالي في مناطق الرياض والقصيم وحائل تمثلت في شراء أجهزة كهربائية وإلكترونية وإيهام أصحابها بالدفع لهم آليًا .. وأحيل للنيابة





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة محافظة عنيزة، تمكنت من استرداد مسروقات من شخص نفذ عمليات احتيال مالي في مناطق الرياض والقصيم وحائل، تمثلت في شراء أجهزة كهربائية وإلكترونية من مواقع إلكترونية وإيهام أصحابها بالدفع لهم آليًا، وتم تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية السودانية، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة القصيم.