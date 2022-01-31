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المملكة والعراق توقّعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية

تضمّنت دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات

‬وقّعت اللجنة الزراعية بمجلس التنسيق السعودي العراقي، خلال اجتماعات دورتها الثالثة اليوم، مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين البلدين؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

جاء ذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في كلا البلدين، وخلال الاجتماعات التحضيرية والوزارية للجنة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الزراعة بجمهورية العراق المهندس محمد كريم الخفاجي، والتي تناولت خلالها اللجنة عدداً من المحاور المشتركة في المجالات البيئية والمائية والزراعية والأمن الغذائي.

وتضمّنت الاتفاقية دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات؛ منها: الإنتاج النباتي ومكافحة الآفات النباتية، ودعم سبل مكافحة التصحر والمحافظة على الغابات والمراعي والتنوع الحيوي، وأساليب تطوير التسويق الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وإدارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والزراعة، والحجر الحيواني والنباتي والمختبرات البيطرية، ودعم الاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والسمكية وإنتاج الأعلاف.

وبحسب الاتفاقية، سيتم عقد ندوات وورش عمل مشتركة وإقامة عدد من المعارض التجارية والاستثمارية والتشجيع على تأسيس مشاريع زراعية وتشغيلها، كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي؛ للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون وتطويره وفق ما تضمنته بنود المذكرة الموقعة بين الجانبين.

وقد ترأس الجانب السعودي خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية كل من: وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ومن الجانب العراقي وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، ومدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة عادل خضير عباس ووكيل وزارة الزراعة الإداري مهدي سهر غيلان، ووكيل وزارة البيئة الفني جاسم عبدالعزيز حمادي، بالإضافة إلى عدد المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الزراعي بالبلدين.

مجلس التنسيق السعودي العراقي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة والعراق توقّعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية
سبق

‬وقّعت اللجنة الزراعية بمجلس التنسيق السعودي العراقي، خلال اجتماعات دورتها الثالثة اليوم، مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين البلدين؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

جاء ذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في كلا البلدين، وخلال الاجتماعات التحضيرية والوزارية للجنة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الزراعة بجمهورية العراق المهندس محمد كريم الخفاجي، والتي تناولت خلالها اللجنة عدداً من المحاور المشتركة في المجالات البيئية والمائية والزراعية والأمن الغذائي.

وتضمّنت الاتفاقية دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات؛ منها: الإنتاج النباتي ومكافحة الآفات النباتية، ودعم سبل مكافحة التصحر والمحافظة على الغابات والمراعي والتنوع الحيوي، وأساليب تطوير التسويق الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وإدارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والزراعة، والحجر الحيواني والنباتي والمختبرات البيطرية، ودعم الاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والسمكية وإنتاج الأعلاف.

وبحسب الاتفاقية، سيتم عقد ندوات وورش عمل مشتركة وإقامة عدد من المعارض التجارية والاستثمارية والتشجيع على تأسيس مشاريع زراعية وتشغيلها، كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي؛ للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون وتطويره وفق ما تضمنته بنود المذكرة الموقعة بين الجانبين.

وقد ترأس الجانب السعودي خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية كل من: وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ومن الجانب العراقي وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، ومدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة عادل خضير عباس ووكيل وزارة الزراعة الإداري مهدي سهر غيلان، ووكيل وزارة البيئة الفني جاسم عبدالعزيز حمادي، بالإضافة إلى عدد المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الزراعي بالبلدين.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
07:35 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:00 AM

المملكة والعراق توقّعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية

تضمّنت دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬وقّعت اللجنة الزراعية بمجلس التنسيق السعودي العراقي، خلال اجتماعات دورتها الثالثة اليوم، مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين البلدين؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

جاء ذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في كلا البلدين، وخلال الاجتماعات التحضيرية والوزارية للجنة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الزراعة بجمهورية العراق المهندس محمد كريم الخفاجي، والتي تناولت خلالها اللجنة عدداً من المحاور المشتركة في المجالات البيئية والمائية والزراعية والأمن الغذائي.

وتضمّنت الاتفاقية دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات؛ منها: الإنتاج النباتي ومكافحة الآفات النباتية، ودعم سبل مكافحة التصحر والمحافظة على الغابات والمراعي والتنوع الحيوي، وأساليب تطوير التسويق الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وإدارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والزراعة، والحجر الحيواني والنباتي والمختبرات البيطرية، ودعم الاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والسمكية وإنتاج الأعلاف.

وبحسب الاتفاقية، سيتم عقد ندوات وورش عمل مشتركة وإقامة عدد من المعارض التجارية والاستثمارية والتشجيع على تأسيس مشاريع زراعية وتشغيلها، كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي؛ للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون وتطويره وفق ما تضمنته بنود المذكرة الموقعة بين الجانبين.

وقد ترأس الجانب السعودي خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية كل من: وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ومن الجانب العراقي وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، ومدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة عادل خضير عباس ووكيل وزارة الزراعة الإداري مهدي سهر غيلان، ووكيل وزارة البيئة الفني جاسم عبدالعزيز حمادي، بالإضافة إلى عدد المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الزراعي بالبلدين.

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