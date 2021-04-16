"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة وتدني مستوى الرؤية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة ليلاً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة ليلاً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة ليلاً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة ليلاً.