نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة وتدني مستوى الرؤية على جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-16 نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة ليلاً.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442 02:52 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة وتدني مستوى الرؤية على جازان تشمل عدة محافظات حتى 10 مساءً





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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية، يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.



وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة ليلاً.