يشبه الأرنب.. علماء فلك يحددون جسمًا "غريبًا" ظهَر على القمر

اتضح أنه صخرة لكن شكلها بدا غير عادي خاصة ما يتعلق بسطحها

تَسبب جسم غريب على سطح القمر، في إثارة فضول علمي واسع النطاق على مدار الأسابيع الأخيرة؛ حيث ظهر على شكلٍ شبيه بالأرنب، وتواصلت محاولات عدة لأجل تحديد ماهيته.

ووفق ما أفاد به موقع "لايف ساينس"؛ فإن الجسم الذي رصدته صورة ملتقطة من مركبة "يوتو 2" الصينية على القمر، عبارة عن صخرة على شكل أرنب.

وأطلق الفريق العلمي المشرف على مركبة "يوتو 2" الصينية المتجولة في القمر، لقب الأرنب الحجري على ذلك الجسم.

وأعلن علماء فلك، يوم الجمعة، تَمَكُّن المركبة الصينية من إنجاز أقرب عملية رصد لشيء من الأشياء على القمر.

وفي ديسمبر الماضي، ظهر هذا الجسم الشبيه بالأرنب لأول مرة أمام كاميرات المركبة الصينية "يوتو 2"؛ لكنه بدا كشيء غامض في الأفق.

وتعتبر هذه المركبة الصينية أولَ مركبة تتحرك من أجل استكشاف مناطق نائية من القمر؛ لأن هذه الأخيرة بعيدة في الغالب عن الجهة المقابلة لكوكب الأرض.

وذكر العلماء أن هذه المناطق النائية من القمر تضم عددًا أكبر من الحفر، وما أثار الفضول في حالة صخرة الأرنب هو كونها غير مألوفة، كما أن سطحها بدا غريبًا أيضًا.

وفي وقت سابق، تَمَازَحَ باحثون من إدارة الفضاء الوطنية في الصين، قائلين إن الجسم الذي جرى رصده ربما يكون كوخًا لكائنات فضائية.

لكن بعدما تحركت المركبة الصينية لمسافة أطول على القمر، تَبَيّن أن الجسم المثير للفضول ليس سوى صخرة أصغر مما كان مُعتَقَدًا.

وتَبَيَّن أيضًا أن شكل هذا الجسم الموجود على القمر أكثر استدارة، وهو ما وضع حدًّا لتكهنات كثيرة حاولت أن تحدد ما رصدته المركبة الصينية.