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بالفيديو.. "سبق" تنقل مشاعر الحجاج المتعجلين: شكراً للمملكة وقيادتها الرشيدة

قالوا: من رأى وعاش التفاصيل ليس كمن سمع.. وهذه شهاداتنا

وجه عدد من ضيوف الرحمن من المتعجلين صباح اليوم عبر "سبق" رسائل شكر وعرفان تثميناً للجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، واصفين الحج بالاستثنائي والمميز.

وقالوا عبر فيديو حصري " لسبق " من رأي ليس كمن سمع نشهد الله ونحن في أقدس البقاع على تميز الخدمات واستثنائية الحج بهذا العام والذي يأتي تتويجاً لجهود مختلف قطاعات الدولة التي ساهمت في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. سائلين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه, وأن يتقبل من الحجاج حجهم.

ورفع الحجيج في ختام تصريحاتهم أسمى آيات التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك, سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة وقيادتها وجميع بلاد المسلمين.

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بالفيديو.. "سبق" تنقل مشاعر الحجاج المتعجلين: شكراً للمملكة وقيادتها الرشيدة
سبق

وجه عدد من ضيوف الرحمن من المتعجلين صباح اليوم عبر "سبق" رسائل شكر وعرفان تثميناً للجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، واصفين الحج بالاستثنائي والمميز.

وقالوا عبر فيديو حصري " لسبق " من رأي ليس كمن سمع نشهد الله ونحن في أقدس البقاع على تميز الخدمات واستثنائية الحج بهذا العام والذي يأتي تتويجاً لجهود مختلف قطاعات الدولة التي ساهمت في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. سائلين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه, وأن يتقبل من الحجاج حجهم.

ورفع الحجيج في ختام تصريحاتهم أسمى آيات التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك, سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة وقيادتها وجميع بلاد المسلمين.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
12:07 PM

بالفيديو.. "سبق" تنقل مشاعر الحجاج المتعجلين: شكراً للمملكة وقيادتها الرشيدة

قالوا: من رأى وعاش التفاصيل ليس كمن سمع.. وهذه شهاداتنا

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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وجه عدد من ضيوف الرحمن من المتعجلين صباح اليوم عبر "سبق" رسائل شكر وعرفان تثميناً للجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، واصفين الحج بالاستثنائي والمميز.

وقالوا عبر فيديو حصري " لسبق " من رأي ليس كمن سمع نشهد الله ونحن في أقدس البقاع على تميز الخدمات واستثنائية الحج بهذا العام والذي يأتي تتويجاً لجهود مختلف قطاعات الدولة التي ساهمت في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. سائلين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه, وأن يتقبل من الحجاج حجهم.

ورفع الحجيج في ختام تصريحاتهم أسمى آيات التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك, سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة وقيادتها وجميع بلاد المسلمين.

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