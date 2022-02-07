السفارة السعودية تصدر تنويهًا للمواطنين الراغبين بالقدوم إلى اليونان

تضمنت تعليمات حول البروتوكولات الاحترازية للوصول عبر المطارات

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في اليونان، اليوم الاثنين، تنويهاً للمواطنين الراغبين بالسفر إلى اليونان، بناءً على إجراءات وقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تود السفارة إفادة المواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى اليونان، بأن السلطات اليونانية من اليوم الاثنين وحتى تاريخ ٢١-٢-٢٠٢٢م ستقوم بعمل فحص عشوائي للقادمين إلى اليونان".

وأضافت: "من تكون نتيجته إيجابية فيجب أن يلتزم بحجر مدته خمسة أيام في مواقع تحددها وتشرف عليها السلطات اليونانية".

وتابعت: "سيسمح بمغادرة الأشخاص الذين تجاوزوا خمسة أيام شريطة عدم ظهور أي أعراض، ومن تستمر معه الأعراض فسيبقى في موقع الحجر حتى تختفي الأعراض بشكل كامل".