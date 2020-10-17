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"المساحة الجيولوجية" توقع غداً 4 عقود لمشاريع المسح الجيولوجي

بهدف تغطية حوالي 600 ألف كم  مربع من منطقة الدرع العربي

يرعى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر الخريف غدًا الأحد حفل توقيع وترسية أربعة عقود، مع خبراء واستشاريين عالميين، سيعملون مع الهيئة في تنفيذ مشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق ابا الخيل، أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي يهدف في هذه المرحلة إلى مسح حوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية.

وقال: مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي تُعد من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بشكل أساس، إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الاقتصادية الثالثة في المملكة، وذلك وفق استراتيجية التعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأضاف "أبا الخيل": الفريق الذي سيتولى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ لمشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي ممثل من كوادر وعلماء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وكوادر استشارية من هيئات مسح عالمية حكومية وشركات خاصة لديها خبرة طويلة في المسوحات الجيولوجية الإقليمية التي تستهدف مساحات شاسعة وتنفذ عادة من قبل الحكومات، مما يضمن تحقيق الجودة العالية المنشودة على مخرجات هذا البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المساحة الجيولوجية" توقع غداً 4 عقود لمشاريع المسح الجيولوجي
سبق

يرعى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر الخريف غدًا الأحد حفل توقيع وترسية أربعة عقود، مع خبراء واستشاريين عالميين، سيعملون مع الهيئة في تنفيذ مشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق ابا الخيل، أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي يهدف في هذه المرحلة إلى مسح حوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية.

وقال: مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي تُعد من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بشكل أساس، إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الاقتصادية الثالثة في المملكة، وذلك وفق استراتيجية التعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأضاف "أبا الخيل": الفريق الذي سيتولى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ لمشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي ممثل من كوادر وعلماء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وكوادر استشارية من هيئات مسح عالمية حكومية وشركات خاصة لديها خبرة طويلة في المسوحات الجيولوجية الإقليمية التي تستهدف مساحات شاسعة وتنفذ عادة من قبل الحكومات، مما يضمن تحقيق الجودة العالية المنشودة على مخرجات هذا البرنامج.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
06:33 PM

"المساحة الجيولوجية" توقع غداً 4 عقود لمشاريع المسح الجيولوجي

بهدف تغطية حوالي 600 ألف كم  مربع من منطقة الدرع العربي

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عبدالله الراجحي - جدة
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يرعى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر الخريف غدًا الأحد حفل توقيع وترسية أربعة عقود، مع خبراء واستشاريين عالميين، سيعملون مع الهيئة في تنفيذ مشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق ابا الخيل، أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي يهدف في هذه المرحلة إلى مسح حوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية.

وقال: مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي تُعد من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بشكل أساس، إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الاقتصادية الثالثة في المملكة، وذلك وفق استراتيجية التعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأضاف "أبا الخيل": الفريق الذي سيتولى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ لمشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي ممثل من كوادر وعلماء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وكوادر استشارية من هيئات مسح عالمية حكومية وشركات خاصة لديها خبرة طويلة في المسوحات الجيولوجية الإقليمية التي تستهدف مساحات شاسعة وتنفذ عادة من قبل الحكومات، مما يضمن تحقيق الجودة العالية المنشودة على مخرجات هذا البرنامج.

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