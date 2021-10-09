فرص الأمطار.. "طقس السبت" كما يراه "الحيزان": بارد شمالًا والرياح نشطة
توقع أجواء مُعتدلة إجمالًا فجرًا والصباح الباكر.. مائل للحرارة وحار في المدينة
قال الباحث في الطقس وعلم الفلك نزيه الحيزان: إن طقس اليوم السبت بارد شمالًا مُعتدل إجمالًا فجرًا والصباح الباكر، والرياح مُعتدلة إلى متوسطة الحركة.
وأضاف: "يكون الطقس وسط النهار معتدلًا شمالًا مائلًا للحرارة قليلًا بشكل عام، وحارًّا في المدينة، والرياح نشطة شرق وغرب البلاد".
وتابع: "فرص الأمطار للمرتفعات ومكة قد تمتدّ لشمال غرب المدينة".
فرص الأمطار.. "طقس السبت" كما يراه "الحيزان": بارد شمالًا والرياح نشطة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-09
قال الباحث في الطقس وعلم الفلك نزيه الحيزان: إن طقس اليوم السبت بارد شمالًا مُعتدل إجمالًا فجرًا والصباح الباكر، والرياح مُعتدلة إلى متوسطة الحركة.
وأضاف: "يكون الطقس وسط النهار معتدلًا شمالًا مائلًا للحرارة قليلًا بشكل عام، وحارًّا في المدينة، والرياح نشطة شرق وغرب البلاد".
وتابع: "فرص الأمطار للمرتفعات ومكة قد تمتدّ لشمال غرب المدينة".
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:46 AM
فرص الأمطار.. "طقس السبت" كما يراه "الحيزان": بارد شمالًا والرياح نشطة
توقع أجواء مُعتدلة إجمالًا فجرًا والصباح الباكر.. مائل للحرارة وحار في المدينة
قال الباحث في الطقس وعلم الفلك نزيه الحيزان: إن طقس اليوم السبت بارد شمالًا مُعتدل إجمالًا فجرًا والصباح الباكر، والرياح مُعتدلة إلى متوسطة الحركة.
وأضاف: "يكون الطقس وسط النهار معتدلًا شمالًا مائلًا للحرارة قليلًا بشكل عام، وحارًّا في المدينة، والرياح نشطة شرق وغرب البلاد".
وتابع: "فرص الأمطار للمرتفعات ومكة قد تمتدّ لشمال غرب المدينة".