النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "موارد عسير" يبحث شراكة القطاع الثالث بتأسيس جمعيات متخصصة في الإسكان

ناقش تعزيز خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال لقائه بمدير الإسكان بالمنطقة

التقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني بمكتبه اليوم, مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني.

ويأتي هذا اللقاء إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة بالتنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية المختلفة .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة في خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن بحكمهم في مجال الإسكان التنموي فيما يحقق الطموح لتحقيق رؤية المملكة 2030م، كما تم بحث شراكة القطاع الثالث في تأسيس جمعيات متخصصة في الإسكان .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير "موارد عسير" يبحث شراكة القطاع الثالث بتأسيس جمعيات متخصصة في الإسكان
سبق

التقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني بمكتبه اليوم, مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني.

ويأتي هذا اللقاء إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة بالتنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية المختلفة .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة في خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن بحكمهم في مجال الإسكان التنموي فيما يحقق الطموح لتحقيق رؤية المملكة 2030م، كما تم بحث شراكة القطاع الثالث في تأسيس جمعيات متخصصة في الإسكان .

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
11:07 PM

مدير "موارد عسير" يبحث شراكة القطاع الثالث بتأسيس جمعيات متخصصة في الإسكان

ناقش تعزيز خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال لقائه بمدير الإسكان بالمنطقة

A A A
فايع الزيادي - أبها
0
82

التقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني بمكتبه اليوم, مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني.

ويأتي هذا اللقاء إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة بالتنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية المختلفة .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة في خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن بحكمهم في مجال الإسكان التنموي فيما يحقق الطموح لتحقيق رؤية المملكة 2030م، كما تم بحث شراكة القطاع الثالث في تأسيس جمعيات متخصصة في الإسكان .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,656
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة