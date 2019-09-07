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أمير جازان بالنيابة يتابع قضية "موظفة فندق صبيا".. ويوجّه بإكمال اللازم

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الامير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة باكمال اللازم ، فور حدوث واقعة الاعتداء على إحدى الموظفات بفندق بصبيا حيث يتابع سموه القضية منذ وقوعها.

وكان مصدر أمني كشف لـ"سبق" بأن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول الحادثة، كما وعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.

وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"سبق": "كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً".

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "سبق"، اقتحام الشخص لمكتب الاستقبال، واضربه المرأة الموظفة، ورميه لها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.

وكشفت المرأة عن أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، فيما لازالت التحقيقات جارية.

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أمير جازان بالنيابة يتابع قضية "موظفة فندق صبيا".. ويوجّه بإكمال اللازم
سبق

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الامير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة باكمال اللازم ، فور حدوث واقعة الاعتداء على إحدى الموظفات بفندق بصبيا حيث يتابع سموه القضية منذ وقوعها.

وكان مصدر أمني كشف لـ"سبق" بأن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول الحادثة، كما وعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.

وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"سبق": "كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً".

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "سبق"، اقتحام الشخص لمكتب الاستقبال، واضربه المرأة الموظفة، ورميه لها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.

وكشفت المرأة عن أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، فيما لازالت التحقيقات جارية.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
07:09 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
07:25 PM

أمير جازان بالنيابة يتابع قضية "موظفة فندق صبيا".. ويوجّه بإكمال اللازم

A A A
محمد المواسي - جازان
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1,785

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الامير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة باكمال اللازم ، فور حدوث واقعة الاعتداء على إحدى الموظفات بفندق بصبيا حيث يتابع سموه القضية منذ وقوعها.

وكان مصدر أمني كشف لـ"سبق" بأن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول الحادثة، كما وعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.

وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"سبق": "كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً".

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "سبق"، اقتحام الشخص لمكتب الاستقبال، واضربه المرأة الموظفة، ورميه لها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.

وكشفت المرأة عن أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، فيما لازالت التحقيقات جارية.

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