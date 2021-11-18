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عن بطاقة "اقتصاد الوقود" .. سيارتك "تفزع لك" باختيار الأخضر "فيديو"

تصنيف يحمل 7 مستويات تتواصل معه جهود "كفاءة" بتعاون جهات حكومية

تأتي "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" بشكل إلزامي لكل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، حيث "تفزع لك" سيارتك باختيارك "الأخضر".

وتُظهر البطاقة التي تأتي بجهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية، استهلاك الوقود لكل طراز من المركبات؛ حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى سبعة مستويات "ممتاز+ ،ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جداً".

وتضم بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: "اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (بالسنتيمتر المكعب)، وسنة الموديل، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلو متر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز+، ممتاز، جيد جداً، ...)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل)، إضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة، ورمز QR".

كما يمكن التعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى "taqa.gov.sa".

بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات سيارات تفزع لك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بطاقة "اقتصاد الوقود" .. سيارتك "تفزع لك" باختيار الأخضر "فيديو"
سبق

تأتي "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" بشكل إلزامي لكل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، حيث "تفزع لك" سيارتك باختيارك "الأخضر".

وتُظهر البطاقة التي تأتي بجهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية، استهلاك الوقود لكل طراز من المركبات؛ حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى سبعة مستويات "ممتاز+ ،ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جداً".

وتضم بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: "اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (بالسنتيمتر المكعب)، وسنة الموديل، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلو متر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز+، ممتاز، جيد جداً، ...)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل)، إضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة، ورمز QR".

كما يمكن التعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى "taqa.gov.sa".

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
01:48 PM

عن بطاقة "اقتصاد الوقود" .. سيارتك "تفزع لك" باختيار الأخضر "فيديو"

تصنيف يحمل 7 مستويات تتواصل معه جهود "كفاءة" بتعاون جهات حكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأتي "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" بشكل إلزامي لكل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، حيث "تفزع لك" سيارتك باختيارك "الأخضر".

وتُظهر البطاقة التي تأتي بجهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية، استهلاك الوقود لكل طراز من المركبات؛ حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى سبعة مستويات "ممتاز+ ،ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جداً".

وتضم بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: "اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (بالسنتيمتر المكعب)، وسنة الموديل، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلو متر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز+، ممتاز، جيد جداً، ...)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل)، إضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة، ورمز QR".

كما يمكن التعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى "taqa.gov.sa".

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