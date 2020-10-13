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العراق: 3921 إصابة جديدة و58 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 409358 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 58 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9970، فيما سُجلت 4158 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 344208 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 55180؛ منهم 501 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق: 3921 إصابة جديدة و58 وفاة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 409358 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 58 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9970، فيما سُجلت 4158 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 344208 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 55180؛ منهم 501 يرقدون في العناية المركزة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
06:17 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
07:11 PM

العراق: 3921 إصابة جديدة و58 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 409358 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 58 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9970، فيما سُجلت 4158 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 344208 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 55180؛ منهم 501 يرقدون في العناية المركزة.

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