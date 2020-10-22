رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أصدق معاني الشكر والتقدير وخالص الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة تبوك لمدة أربع سنوات. وأضاف أنه يعتز ويتشرف بثقة ولاة الأمر لمواصلة العطاء لخدمة مليكي وبلادي وأهالي المنطقة في هذا الجزء الغالي من الوطن. سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .

"فهد بن سلطان" يشكر القيادة على تمديد خدمته أميرًا لتبوك 4 سنوات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-22 رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أصدق معاني الشكر والتقدير وخالص الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة تبوك لمدة أربع سنوات.



وأضاف أنه يعتز ويتشرف بثقة ولاة الأمر لمواصلة العطاء لخدمة مليكي وبلادي وأهالي المنطقة في هذا الجزء الغالي من الوطن. سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 04:05 PM

"فهد بن سلطان" يشكر القيادة على تمديد خدمته أميرًا لتبوك 4 سنوات أكد سعادته بثقة ولاة الأمر لمواصلة العطاء لخدمة أهالي المنطقة





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رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أصدق معاني الشكر والتقدير وخالص الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة تبوك لمدة أربع سنوات.



وأضاف أنه يعتز ويتشرف بثقة ولاة الأمر لمواصلة العطاء لخدمة مليكي وبلادي وأهالي المنطقة في هذا الجزء الغالي من الوطن. سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .