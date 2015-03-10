"مدني جازان" تحذّر من التقلبات الجوية .. تستمر لـ 8 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الثامنة مساءً.