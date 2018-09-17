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النيابة العامة: عقوبة عرض الرشوة ١٠ سنوات حتى لو رفضها الآخر

يعدّها النظام من الجرائم التي تستوجب المساءلة والتوقيف

أكدت النيابة العامة أن مجرد عرض رشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام أو من هو في حكمه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منه، يعتبر جريمة كبيرة موجبة للمساءلة الجزائية والتوقيف.

وقالت النيابة: ذلك يقوم بموجبه جريمة عرض رشوة بحق من عرضها أو وعد بها ولم تقبل منه، ويكون معرضاً للعقوبة بالسجن لمدة تصل لعشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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النيابة العامة: عقوبة عرض الرشوة ١٠ سنوات حتى لو رفضها الآخر
سبق

أكدت النيابة العامة أن مجرد عرض رشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام أو من هو في حكمه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منه، يعتبر جريمة كبيرة موجبة للمساءلة الجزائية والتوقيف.

وقالت النيابة: ذلك يقوم بموجبه جريمة عرض رشوة بحق من عرضها أو وعد بها ولم تقبل منه، ويكون معرضاً للعقوبة بالسجن لمدة تصل لعشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
05:16 PM

النيابة العامة: عقوبة عرض الرشوة ١٠ سنوات حتى لو رفضها الآخر

يعدّها النظام من الجرائم التي تستوجب المساءلة والتوقيف

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
12
9,619

أكدت النيابة العامة أن مجرد عرض رشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام أو من هو في حكمه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منه، يعتبر جريمة كبيرة موجبة للمساءلة الجزائية والتوقيف.

وقالت النيابة: ذلك يقوم بموجبه جريمة عرض رشوة بحق من عرضها أو وعد بها ولم تقبل منه، ويكون معرضاً للعقوبة بالسجن لمدة تصل لعشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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