مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية
نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة.
تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مكة المكرّمة
مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-21
نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة.
تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:58 AM
مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية
نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة.
تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.