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مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة.

تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكة المكرّمة

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مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
سبق

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة.

تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:58 AM

مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة.

تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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