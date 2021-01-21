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"صحة الشرقية" تبدأ حملة متنقلة للتبرع بالدم في كورنيش القطيف

من 5 عصرًا حتى 10 مساء لمدة 3 أيام

بدأت "صحة الشرقية"، اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم في كورنيش القطيف، من الساعة الخامسة عصرًا وحتى العاشرة مساء، إلى السبت المقبل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز المسؤولية تجاه المجتمع، وتماشيًا مع دورها الإنساني في مد يد العون ومساعدة المرضى المحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم المنقول الضرورية لدعم العمليات الجراحية.

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة"، لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف هذه الحملة، خلال ثلاثة أيام متواصلة، تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم من المواطنين والمقيمين؛ ليكونوا إضافة جديدة لأصدقاء بنوك الدم، ومتبرعين دائمين، وليصبحوا مصدر الحياة للمرضى، وعونًا وعطاء للمحتاجين إلى قطرة دم.

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"صحة الشرقية" تبدأ حملة متنقلة للتبرع بالدم في كورنيش القطيف
سبق

بدأت "صحة الشرقية"، اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم في كورنيش القطيف، من الساعة الخامسة عصرًا وحتى العاشرة مساء، إلى السبت المقبل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز المسؤولية تجاه المجتمع، وتماشيًا مع دورها الإنساني في مد يد العون ومساعدة المرضى المحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم المنقول الضرورية لدعم العمليات الجراحية.

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة"، لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف هذه الحملة، خلال ثلاثة أيام متواصلة، تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم من المواطنين والمقيمين؛ ليكونوا إضافة جديدة لأصدقاء بنوك الدم، ومتبرعين دائمين، وليصبحوا مصدر الحياة للمرضى، وعونًا وعطاء للمحتاجين إلى قطرة دم.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
06:23 PM

"صحة الشرقية" تبدأ حملة متنقلة للتبرع بالدم في كورنيش القطيف

من 5 عصرًا حتى 10 مساء لمدة 3 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - القطيف
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بدأت "صحة الشرقية"، اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم في كورنيش القطيف، من الساعة الخامسة عصرًا وحتى العاشرة مساء، إلى السبت المقبل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز المسؤولية تجاه المجتمع، وتماشيًا مع دورها الإنساني في مد يد العون ومساعدة المرضى المحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم المنقول الضرورية لدعم العمليات الجراحية.

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة"، لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف هذه الحملة، خلال ثلاثة أيام متواصلة، تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم من المواطنين والمقيمين؛ ليكونوا إضافة جديدة لأصدقاء بنوك الدم، ومتبرعين دائمين، وليصبحوا مصدر الحياة للمرضى، وعونًا وعطاء للمحتاجين إلى قطرة دم.

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