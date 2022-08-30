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"بايدن" يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الـ13 المقتولين في أفغانستان

التقى وزوجته عائلات الضحايا في قاعدة دوفر

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قاعدة دوفر الجوية، اليوم (الأحد)؛ لتكريم الجنود الأميركيين الـ13 الذين قتلوا في هجوم انتحاري خلال عمليات إجلاء للمدنيين من مطار العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي.

وبعد وصوله إلى القاعدة في ديلاوير، التقى "بايدن" وزوجته جيل مع عائلات الجنود الذين قضوا في الهجوم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأسفر الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش" خراسان، خارج مطار كابول الخميس الماضي، عن مصرع عشرات الأفغان و13 جندياً أميركياً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الـ13 المقتولين في أفغانستان
سبق

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قاعدة دوفر الجوية، اليوم (الأحد)؛ لتكريم الجنود الأميركيين الـ13 الذين قتلوا في هجوم انتحاري خلال عمليات إجلاء للمدنيين من مطار العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي.

وبعد وصوله إلى القاعدة في ديلاوير، التقى "بايدن" وزوجته جيل مع عائلات الجنود الذين قضوا في الهجوم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأسفر الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش" خراسان، خارج مطار كابول الخميس الماضي، عن مصرع عشرات الأفغان و13 جندياً أميركياً.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
07:50 PM

"بايدن" يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الـ13 المقتولين في أفغانستان

التقى وزوجته عائلات الضحايا في قاعدة دوفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,246

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قاعدة دوفر الجوية، اليوم (الأحد)؛ لتكريم الجنود الأميركيين الـ13 الذين قتلوا في هجوم انتحاري خلال عمليات إجلاء للمدنيين من مطار العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي.

وبعد وصوله إلى القاعدة في ديلاوير، التقى "بايدن" وزوجته جيل مع عائلات الجنود الذين قضوا في الهجوم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأسفر الهجوم الذي نفذه تنظيم "داعش" خراسان، خارج مطار كابول الخميس الماضي، عن مصرع عشرات الأفغان و13 جندياً أميركياً.

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