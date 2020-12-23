النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التليدي لسبق: "الرياض" سياسة "الجسد الواحد" حصّنت الكيان الخليجي من التصدعات

أكد أن دول الخليج تؤمن بأن أمنها جماعي

تنعقد القمة الخليجية القادمة على وقع الجهود الكويتية لتقريب وجهات النظر وتسوية الطريق بين قطر والرباعي العربي, مع وجود قناعة سعودية متأصلة من شأنها منع تصدع مجلس التعاون الخليجي وتحصينه من أية اختراقات خارجية فالمملكة طوال تاريخها وهي تمثل الجدار الصلب الثابت في وجه التحديات الإقليمية والعربية مع وجود أطراف متربحة حاولت التكسب من الأزمة الخليجية الطارئة وتهديد استقرار المجلس لضمان تحقيق مشاريعهم الاستحواذية, وهذا ما استشعرته المملكة التي حافظت طوال تاريخها على تماسك المجلس وتأمينه من الانزلاقات السياسية.

ومن البديهيات أن يواجه المجلس التحديات فحاله حال الكثير من الكيانات يحصل بينهم تباين بوجهات النظر حيال قضايا المنطقة, فالعقل والمنطق يقول إن الاختلاف واردٌ بطبيعة الحال, فكل دولة تنظر من زواياها الخاصة المهم أن لا يهدد هذا الاختلاف الوحدة الخليجية والأهم أن تبقى الخطوط العريضة متقاربة والأهداف المرسومة ثابتة, وهذا ما تعكسه السياسة السعودية القائمة على مبدأ الاتحاد والانسجام وتقبل وجهات النظر المتعارضة والحفاظ على التقارب الخليجي وقرابة الدم والنسب واحتواء المتضاد, سياسة حكيمة بعيدة عن المطامع الخاصة بل إن الهدف المعلن هو مبدأ "الجسد الواحد" وإن مرض وقفت على علاجه, فالمتتبع للسياسة الخارجية السعودية يلمس جنوحها في تعاطيها مع القضايا التي تكون طرفاً فيها نحو التقارب والتهدئة فالهدف العام الرئيس لهذه السياسة الابتعاد عن التجاذبات التي من شأنها الشقاق, فكيف والحديث عن البيت الخليجي والأخطار المحدقة بهم واحدة والمصير المشترك ينتظرهم, وإذا ما وسّعنا الدائرة فمصر ليست بمعزلٍ فهي الجدار العربي العميق والعمق الإستراتيجي فأية تهديدات تمسها ستكون بلاشك تهديداً للاستقرار الخليجي.

من جانبه قال المحلل والكاتب السياسي يحيى التليدي": "تاريخياً قامت فكرة مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تفرضها الحاجة إلى الأمن الجماعي ضد الأخطار المشتركة، واليوم يشعر الخليجيون بأنهم يواجهون هذه الأخطار التي تخصهم جميعاً وليس بالضرورة بأشكالها الواضحة المباشرة". وأشار: "رغم الأزمة الخليجية الطارئة وتبعاتها بقي مجلس التعاون الخليجي صامداً وعقدت القمم السابقة بحضور قطر وكذلك اجتماعات المجلس التنسيقية وذلك يؤكد أن دول الخليج تؤمن بأن أمنها جماعي، وأن هناك حاجة لإعادة رص الصفوف ووضع حاجز أمام أجندات خارجية تخترق الجدار الخليجي، فالجميع يدرك أنه لا يمكن التعويل دوماً على الغرب والولايات المتحدة لتوفير أمن المنطقة".

واختتم: "ولذلك في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة والتهديدات غير المسبوقة تبدو اللحظة مواتية للعبور نحو إنهاء الخلاف وإعادة بناء البيت الخليجي من الرياض عاصمة القرار الخليجي وفق قواعد أخرى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التليدي لسبق: "الرياض" سياسة "الجسد الواحد" حصّنت الكيان الخليجي من التصدعات
سبق

تنعقد القمة الخليجية القادمة على وقع الجهود الكويتية لتقريب وجهات النظر وتسوية الطريق بين قطر والرباعي العربي, مع وجود قناعة سعودية متأصلة من شأنها منع تصدع مجلس التعاون الخليجي وتحصينه من أية اختراقات خارجية فالمملكة طوال تاريخها وهي تمثل الجدار الصلب الثابت في وجه التحديات الإقليمية والعربية مع وجود أطراف متربحة حاولت التكسب من الأزمة الخليجية الطارئة وتهديد استقرار المجلس لضمان تحقيق مشاريعهم الاستحواذية, وهذا ما استشعرته المملكة التي حافظت طوال تاريخها على تماسك المجلس وتأمينه من الانزلاقات السياسية.

ومن البديهيات أن يواجه المجلس التحديات فحاله حال الكثير من الكيانات يحصل بينهم تباين بوجهات النظر حيال قضايا المنطقة, فالعقل والمنطق يقول إن الاختلاف واردٌ بطبيعة الحال, فكل دولة تنظر من زواياها الخاصة المهم أن لا يهدد هذا الاختلاف الوحدة الخليجية والأهم أن تبقى الخطوط العريضة متقاربة والأهداف المرسومة ثابتة, وهذا ما تعكسه السياسة السعودية القائمة على مبدأ الاتحاد والانسجام وتقبل وجهات النظر المتعارضة والحفاظ على التقارب الخليجي وقرابة الدم والنسب واحتواء المتضاد, سياسة حكيمة بعيدة عن المطامع الخاصة بل إن الهدف المعلن هو مبدأ "الجسد الواحد" وإن مرض وقفت على علاجه, فالمتتبع للسياسة الخارجية السعودية يلمس جنوحها في تعاطيها مع القضايا التي تكون طرفاً فيها نحو التقارب والتهدئة فالهدف العام الرئيس لهذه السياسة الابتعاد عن التجاذبات التي من شأنها الشقاق, فكيف والحديث عن البيت الخليجي والأخطار المحدقة بهم واحدة والمصير المشترك ينتظرهم, وإذا ما وسّعنا الدائرة فمصر ليست بمعزلٍ فهي الجدار العربي العميق والعمق الإستراتيجي فأية تهديدات تمسها ستكون بلاشك تهديداً للاستقرار الخليجي.

من جانبه قال المحلل والكاتب السياسي يحيى التليدي": "تاريخياً قامت فكرة مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تفرضها الحاجة إلى الأمن الجماعي ضد الأخطار المشتركة، واليوم يشعر الخليجيون بأنهم يواجهون هذه الأخطار التي تخصهم جميعاً وليس بالضرورة بأشكالها الواضحة المباشرة". وأشار: "رغم الأزمة الخليجية الطارئة وتبعاتها بقي مجلس التعاون الخليجي صامداً وعقدت القمم السابقة بحضور قطر وكذلك اجتماعات المجلس التنسيقية وذلك يؤكد أن دول الخليج تؤمن بأن أمنها جماعي، وأن هناك حاجة لإعادة رص الصفوف ووضع حاجز أمام أجندات خارجية تخترق الجدار الخليجي، فالجميع يدرك أنه لا يمكن التعويل دوماً على الغرب والولايات المتحدة لتوفير أمن المنطقة".

واختتم: "ولذلك في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة والتهديدات غير المسبوقة تبدو اللحظة مواتية للعبور نحو إنهاء الخلاف وإعادة بناء البيت الخليجي من الرياض عاصمة القرار الخليجي وفق قواعد أخرى".

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
10:54 PM

"التليدي لسبق: "الرياض" سياسة "الجسد الواحد" حصّنت الكيان الخليجي من التصدعات

أكد أن دول الخليج تؤمن بأن أمنها جماعي

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
730

تنعقد القمة الخليجية القادمة على وقع الجهود الكويتية لتقريب وجهات النظر وتسوية الطريق بين قطر والرباعي العربي, مع وجود قناعة سعودية متأصلة من شأنها منع تصدع مجلس التعاون الخليجي وتحصينه من أية اختراقات خارجية فالمملكة طوال تاريخها وهي تمثل الجدار الصلب الثابت في وجه التحديات الإقليمية والعربية مع وجود أطراف متربحة حاولت التكسب من الأزمة الخليجية الطارئة وتهديد استقرار المجلس لضمان تحقيق مشاريعهم الاستحواذية, وهذا ما استشعرته المملكة التي حافظت طوال تاريخها على تماسك المجلس وتأمينه من الانزلاقات السياسية.

ومن البديهيات أن يواجه المجلس التحديات فحاله حال الكثير من الكيانات يحصل بينهم تباين بوجهات النظر حيال قضايا المنطقة, فالعقل والمنطق يقول إن الاختلاف واردٌ بطبيعة الحال, فكل دولة تنظر من زواياها الخاصة المهم أن لا يهدد هذا الاختلاف الوحدة الخليجية والأهم أن تبقى الخطوط العريضة متقاربة والأهداف المرسومة ثابتة, وهذا ما تعكسه السياسة السعودية القائمة على مبدأ الاتحاد والانسجام وتقبل وجهات النظر المتعارضة والحفاظ على التقارب الخليجي وقرابة الدم والنسب واحتواء المتضاد, سياسة حكيمة بعيدة عن المطامع الخاصة بل إن الهدف المعلن هو مبدأ "الجسد الواحد" وإن مرض وقفت على علاجه, فالمتتبع للسياسة الخارجية السعودية يلمس جنوحها في تعاطيها مع القضايا التي تكون طرفاً فيها نحو التقارب والتهدئة فالهدف العام الرئيس لهذه السياسة الابتعاد عن التجاذبات التي من شأنها الشقاق, فكيف والحديث عن البيت الخليجي والأخطار المحدقة بهم واحدة والمصير المشترك ينتظرهم, وإذا ما وسّعنا الدائرة فمصر ليست بمعزلٍ فهي الجدار العربي العميق والعمق الإستراتيجي فأية تهديدات تمسها ستكون بلاشك تهديداً للاستقرار الخليجي.

من جانبه قال المحلل والكاتب السياسي يحيى التليدي": "تاريخياً قامت فكرة مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تفرضها الحاجة إلى الأمن الجماعي ضد الأخطار المشتركة، واليوم يشعر الخليجيون بأنهم يواجهون هذه الأخطار التي تخصهم جميعاً وليس بالضرورة بأشكالها الواضحة المباشرة". وأشار: "رغم الأزمة الخليجية الطارئة وتبعاتها بقي مجلس التعاون الخليجي صامداً وعقدت القمم السابقة بحضور قطر وكذلك اجتماعات المجلس التنسيقية وذلك يؤكد أن دول الخليج تؤمن بأن أمنها جماعي، وأن هناك حاجة لإعادة رص الصفوف ووضع حاجز أمام أجندات خارجية تخترق الجدار الخليجي، فالجميع يدرك أنه لا يمكن التعويل دوماً على الغرب والولايات المتحدة لتوفير أمن المنطقة".

واختتم: "ولذلك في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة والتهديدات غير المسبوقة تبدو اللحظة مواتية للعبور نحو إنهاء الخلاف وإعادة بناء البيت الخليجي من الرياض عاصمة القرار الخليجي وفق قواعد أخرى".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,802
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة