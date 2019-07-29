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النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطنين امتهنا رسم الأشخاص على الحوائط بالأماكن العامة في رفحاء

بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن الأخير منهما الرسم على الحوائط، والقيام برسم صورة أحد الأشخاص على جدار في مكان عام في محافظة رفحاء، واعتياد الأول منهما على تبني هذه السلوكيات بمقابل مادي والاجتماع بمن يمتهنون الرسم على الجدران للقيام برسومات للغير وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: ولما ينطوي عليه هذا النشاط المُجرم من انتهاك لأحكام نظامي حماية لمرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات، ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشوه بصري للبيئة، ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن.

وتابع: فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليهما استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

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النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطنين امتهنا رسم الأشخاص على الحوائط بالأماكن العامة في رفحاء
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن الأخير منهما الرسم على الحوائط، والقيام برسم صورة أحد الأشخاص على جدار في مكان عام في محافظة رفحاء، واعتياد الأول منهما على تبني هذه السلوكيات بمقابل مادي والاجتماع بمن يمتهنون الرسم على الجدران للقيام برسومات للغير وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: ولما ينطوي عليه هذا النشاط المُجرم من انتهاك لأحكام نظامي حماية لمرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات، ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشوه بصري للبيئة، ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن.

وتابع: فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليهما استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
06:57 PM
اخر تعديل
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
07:51 PM

النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطنين امتهنا رسم الأشخاص على الحوائط بالأماكن العامة في رفحاء

بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
7,908

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن الأخير منهما الرسم على الحوائط، والقيام برسم صورة أحد الأشخاص على جدار في مكان عام في محافظة رفحاء، واعتياد الأول منهما على تبني هذه السلوكيات بمقابل مادي والاجتماع بمن يمتهنون الرسم على الجدران للقيام برسومات للغير وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: ولما ينطوي عليه هذا النشاط المُجرم من انتهاك لأحكام نظامي حماية لمرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات، ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشوه بصري للبيئة، ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن.

وتابع: فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليهما استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

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