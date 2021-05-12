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مدني تربة يكثف جولاته وتحذيراته من اقتناء الألعاب النارية

منها ذات قوة تفجيرية عالية وتفتقر لمقومات الأمن والسلامة

دعت إدارة الدفاع المدني، أولياء الأمور بعدم السماح لأطفالهم بشراء أو بيع الألعاب النارية، لما تشكله من مخاطر تهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة.

وحذرت الجميع بعدم الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية؛ خصوصاً أن أصنافاً كثيرة منها ذات قوة تفجيرية عالية وتفتقر لأبسط مقومات الأمن والسلامة.

وكثفت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، لمراقبة المنشآت التجارية، للتأكد من استمرار عمل اشتراطات السلامة بالشكل الصحيح، لضمان سلامة الأماكن التي يرتادها الأهالي والزوار.

يأتي ذلك، بمتابعة مستمرة من مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، العقيد ناصر بن حمدان البقمي، تفعيلاً للخطة السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني والتي أسهمت في توفير اشتراطات السلامة بالمنشآت الحكومية والخاصة بمختلف مناطق المملكة وذلك من خلالها حملات تفتيشية مستمرة.

وشملت جولات فرق السلامة بالدفاع المدني، المنشآت التجارية والسكنية ومحطات الوقود بمحافظة تربة.

واطلع المختصون على كيفية عمل المنشآت بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنشآت التجارية بمختلف أنواعها، إضافة لتوفر إرشادات وسائل السلامة فيها، وعدم وجود ملاحظات، في ظل الرقابة الدائمة داخل الأسواق لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله -.

إدارة الدفاع المدني الألعاب النارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني تربة يكثف جولاته وتحذيراته من اقتناء الألعاب النارية
سبق

دعت إدارة الدفاع المدني، أولياء الأمور بعدم السماح لأطفالهم بشراء أو بيع الألعاب النارية، لما تشكله من مخاطر تهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة.

وحذرت الجميع بعدم الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية؛ خصوصاً أن أصنافاً كثيرة منها ذات قوة تفجيرية عالية وتفتقر لأبسط مقومات الأمن والسلامة.

وكثفت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، لمراقبة المنشآت التجارية، للتأكد من استمرار عمل اشتراطات السلامة بالشكل الصحيح، لضمان سلامة الأماكن التي يرتادها الأهالي والزوار.

يأتي ذلك، بمتابعة مستمرة من مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، العقيد ناصر بن حمدان البقمي، تفعيلاً للخطة السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني والتي أسهمت في توفير اشتراطات السلامة بالمنشآت الحكومية والخاصة بمختلف مناطق المملكة وذلك من خلالها حملات تفتيشية مستمرة.

وشملت جولات فرق السلامة بالدفاع المدني، المنشآت التجارية والسكنية ومحطات الوقود بمحافظة تربة.

واطلع المختصون على كيفية عمل المنشآت بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنشآت التجارية بمختلف أنواعها، إضافة لتوفر إرشادات وسائل السلامة فيها، وعدم وجود ملاحظات، في ظل الرقابة الدائمة داخل الأسواق لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله -.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
10:19 AM

مدني تربة يكثف جولاته وتحذيراته من اقتناء الألعاب النارية

منها ذات قوة تفجيرية عالية وتفتقر لمقومات الأمن والسلامة

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متعب البقمي - تربة
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دعت إدارة الدفاع المدني، أولياء الأمور بعدم السماح لأطفالهم بشراء أو بيع الألعاب النارية، لما تشكله من مخاطر تهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة.

وحذرت الجميع بعدم الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية؛ خصوصاً أن أصنافاً كثيرة منها ذات قوة تفجيرية عالية وتفتقر لأبسط مقومات الأمن والسلامة.

وكثفت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، لمراقبة المنشآت التجارية، للتأكد من استمرار عمل اشتراطات السلامة بالشكل الصحيح، لضمان سلامة الأماكن التي يرتادها الأهالي والزوار.

يأتي ذلك، بمتابعة مستمرة من مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، العقيد ناصر بن حمدان البقمي، تفعيلاً للخطة السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني والتي أسهمت في توفير اشتراطات السلامة بالمنشآت الحكومية والخاصة بمختلف مناطق المملكة وذلك من خلالها حملات تفتيشية مستمرة.

وشملت جولات فرق السلامة بالدفاع المدني، المنشآت التجارية والسكنية ومحطات الوقود بمحافظة تربة.

واطلع المختصون على كيفية عمل المنشآت بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنشآت التجارية بمختلف أنواعها، إضافة لتوفر إرشادات وسائل السلامة فيها، وعدم وجود ملاحظات، في ظل الرقابة الدائمة داخل الأسواق لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله -.

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