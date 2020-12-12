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"الأرصاد": سماء غائمة على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة

تتخللها سحب ممطرة على منطقة جازان ومرتفعات عسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة؛ قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة؛ قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
10:08 AM

"الأرصاد": سماء غائمة على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة

تتخللها سحب ممطرة على منطقة جازان ومرتفعات عسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة؛ قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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