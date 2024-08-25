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"أباتشي" التحالف يدك حصون ميليشيا الحوثي في جبهة كتاف بصعـدة

أسقطت قتلى وجرحى والجيش اليمني يصطاد عناصرهم المتسللة للموقع

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، بنيران الجيش الوطني في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش، في مدخل وادي “الفحلوين” المحيط بمركز مديرية كتاف بالمحافظة.

وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي ذات السياق استهدفت طائرات الأباتشي التابعة لتحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي المتمردة، في الأودية والتباب بالمنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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"أباتشي" التحالف يدك حصون ميليشيا الحوثي في جبهة كتاف بصعـدة
سبق

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، بنيران الجيش الوطني في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش، في مدخل وادي “الفحلوين” المحيط بمركز مديرية كتاف بالمحافظة.

وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي ذات السياق استهدفت طائرات الأباتشي التابعة لتحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي المتمردة، في الأودية والتباب بالمنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
08:34 PM

"أباتشي" التحالف يدك حصون ميليشيا الحوثي في جبهة كتاف بصعـدة

أسقطت قتلى وجرحى والجيش اليمني يصطاد عناصرهم المتسللة للموقع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، بنيران الجيش الوطني في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش، في مدخل وادي “الفحلوين” المحيط بمركز مديرية كتاف بالمحافظة.

وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي ذات السياق استهدفت طائرات الأباتشي التابعة لتحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي المتمردة، في الأودية والتباب بالمنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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