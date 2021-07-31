رئيس مركز الوسعة يحتفل بزواجه في حفل عائلي

احتفل فهد بن إبراهيم إسماعيل الرشيدي، رئيس مركز الوسعة، بزواجه في حفل عائلي مختصر جنوب حائل.
حضر الحفل عددٌ من أقارب العروسين، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. "سبق" تهنئ "الرشيدي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل فهد بن إبراهيم إسماعيل الرشيدي، رئيس مركز الوسعة، بزواجه في حفل عائلي مختصر جنوب حائل.
حضر الحفل عددٌ من أقارب العروسين، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. "سبق" تهنئ "الرشيدي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل فهد بن إبراهيم إسماعيل الرشيدي، رئيس مركز الوسعة، بزواجه في حفل عائلي مختصر جنوب حائل.
حضر الحفل عددٌ من أقارب العروسين، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. "سبق" تهنئ "الرشيدي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.
احتفل فهد بن إبراهيم إسماعيل الرشيدي، رئيس مركز الوسعة، بزواجه في حفل عائلي مختصر جنوب حائل.
حضر الحفل عددٌ من أقارب العروسين، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. "سبق" تهنئ "الرشيدي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.