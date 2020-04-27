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"شرطة الباحة" تكشف آلية التعامل مع تصاريح الخروج من "اسعفني"

تمرر البلاغات و"الصحة" تأذن له أو يُرسل فريق من الهلال الأحمر

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة، العميد سعد طراد، لـ"سبق"، عن الآلية التي يتم فيها التعامل مع طلبات التصريح لتطبيق "اسعفني"، بعد ورود شكاوى من قِبل مستخدمي التطبيق بأنه لا ترد إليهم أذونات بالخروج في أوقات المنع بعد إصدارها من التطبيق.

وقال العميد طراد: "الصحيح أن غرفة العمليات تستقبل الطلبات، وبعدها يتم أخذ معلومات من الشخص المتصل والحالة المرضية لديه.

وأضاف: "يتم تمرير الغالبية من هذه الطلبات للجهات الصحية، وتقدر حالته الصحية، وبعدها إما يتم إرسال الهلال الأحمر له، أو السماح له بالانتقال"، مشيرًا إلى أن كل ذلك يتوقف حسب حالة المتصل.


الباحة منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الباحة" تكشف آلية التعامل مع تصاريح الخروج من "اسعفني"
سبق

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة، العميد سعد طراد، لـ"سبق"، عن الآلية التي يتم فيها التعامل مع طلبات التصريح لتطبيق "اسعفني"، بعد ورود شكاوى من قِبل مستخدمي التطبيق بأنه لا ترد إليهم أذونات بالخروج في أوقات المنع بعد إصدارها من التطبيق.

وقال العميد طراد: "الصحيح أن غرفة العمليات تستقبل الطلبات، وبعدها يتم أخذ معلومات من الشخص المتصل والحالة المرضية لديه.

وأضاف: "يتم تمرير الغالبية من هذه الطلبات للجهات الصحية، وتقدر حالته الصحية، وبعدها إما يتم إرسال الهلال الأحمر له، أو السماح له بالانتقال"، مشيرًا إلى أن كل ذلك يتوقف حسب حالة المتصل.


27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:13 AM

"شرطة الباحة" تكشف آلية التعامل مع تصاريح الخروج من "اسعفني"

تمرر البلاغات و"الصحة" تأذن له أو يُرسل فريق من الهلال الأحمر

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أحمد العبدالله - الباحة
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كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة، العميد سعد طراد، لـ"سبق"، عن الآلية التي يتم فيها التعامل مع طلبات التصريح لتطبيق "اسعفني"، بعد ورود شكاوى من قِبل مستخدمي التطبيق بأنه لا ترد إليهم أذونات بالخروج في أوقات المنع بعد إصدارها من التطبيق.

وقال العميد طراد: "الصحيح أن غرفة العمليات تستقبل الطلبات، وبعدها يتم أخذ معلومات من الشخص المتصل والحالة المرضية لديه.

وأضاف: "يتم تمرير الغالبية من هذه الطلبات للجهات الصحية، وتقدر حالته الصحية، وبعدها إما يتم إرسال الهلال الأحمر له، أو السماح له بالانتقال"، مشيرًا إلى أن كل ذلك يتوقف حسب حالة المتصل.


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