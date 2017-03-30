"مشعل بن ماجد" يقلد قائد أمن المحافظة رتبة "عقيد"

قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، قائد أمن المحافظة بندر بن سليمان الحجي، رتبته الجديدة "عقيد".
وتمنى المحافظ لقائد الأمن التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، قائد أمن المحافظة بندر بن سليمان الحجي، رتبته الجديدة "عقيد".
وتمنى المحافظ لقائد الأمن التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، قائد أمن المحافظة بندر بن سليمان الحجي، رتبته الجديدة "عقيد".
وتمنى المحافظ لقائد الأمن التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، قائد أمن المحافظة بندر بن سليمان الحجي، رتبته الجديدة "عقيد".
وتمنى المحافظ لقائد الأمن التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.