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"مشعل بن ماجد" يقلد قائد أمن المحافظة رتبة "عقيد"

قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، قائد أمن المحافظة بندر بن سليمان الحجي، رتبته الجديدة "عقيد".

وتمنى المحافظ لقائد الأمن التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"مشعل بن ماجد" يقلد قائد أمن المحافظة رتبة "عقيد"
سبق

قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، قائد أمن المحافظة بندر بن سليمان الحجي، رتبته الجديدة "عقيد".

وتمنى المحافظ لقائد الأمن التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
05:48 PM

"مشعل بن ماجد" يقلد قائد أمن المحافظة رتبة "عقيد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، قائد أمن المحافظة بندر بن سليمان الحجي، رتبته الجديدة "عقيد".

وتمنى المحافظ لقائد الأمن التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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