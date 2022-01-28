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خلال معسكره الإعدادي في دبي.. الأخضر الشاب يواجه الإمارات

ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

يواجه المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا السبت، نظيره الإمارات "وديًا" ضمن معسكره الإعدادي في دبي، الذي يمتد حتى الثاني من شهر فبراير المقبل، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 في أوزبكستان.

ويلتقي "الأخضر" منتخب الإمارات في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات "الرابعة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم.

على الصعيد الميداني تركزت الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، على تطبيق اللاعبين لمران تكتيكي تحضيرًا للمباراة، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

يُذكر أن "الأخضر" حلّ ضيفًا على منتخب الإمارات يوم الأربعاء الماضي في أولى مبارياتهما التجريبية ضمن المعسكر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلال معسكره الإعدادي في دبي.. الأخضر الشاب يواجه الإمارات
سبق

يواجه المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا السبت، نظيره الإمارات "وديًا" ضمن معسكره الإعدادي في دبي، الذي يمتد حتى الثاني من شهر فبراير المقبل، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 في أوزبكستان.

ويلتقي "الأخضر" منتخب الإمارات في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات "الرابعة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم.

على الصعيد الميداني تركزت الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، على تطبيق اللاعبين لمران تكتيكي تحضيرًا للمباراة، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

يُذكر أن "الأخضر" حلّ ضيفًا على منتخب الإمارات يوم الأربعاء الماضي في أولى مبارياتهما التجريبية ضمن المعسكر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
09:11 PM

خلال معسكره الإعدادي في دبي.. الأخضر الشاب يواجه الإمارات

ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - دبي
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يواجه المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا السبت، نظيره الإمارات "وديًا" ضمن معسكره الإعدادي في دبي، الذي يمتد حتى الثاني من شهر فبراير المقبل، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 في أوزبكستان.

ويلتقي "الأخضر" منتخب الإمارات في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات "الرابعة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم.

على الصعيد الميداني تركزت الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، على تطبيق اللاعبين لمران تكتيكي تحضيرًا للمباراة، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

يُذكر أن "الأخضر" حلّ ضيفًا على منتخب الإمارات يوم الأربعاء الماضي في أولى مبارياتهما التجريبية ضمن المعسكر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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