النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رواج لقاعات الأفراح بمكة يكشف عنه "العميري": تتعافى وهذه أسعارها

قال: القصور ملتزمة ببروتوكولات "الصحة".. ارتفاع كبير في الحجوزات

ذكر ممدوح العميري، أحد المستثمرين في قصور الأفراح بمكة المكرمة، أن قاعات الأفراح بدأت تستعيد عافيتها بعد أن عاشت فترة ركود خلال جائحة كورونا.

وفي التفاصيل قال "العميرى": "سجلت قاعات الأفراح والاستراحات في مكة المكرمة ارتفاعًا كبيرًا في الحجوزات المبكرة بالتزامن مع حلول إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني".

وأكد أن جميع قصور وقاعات الأفراح والمناسبات ملتزمة ببروتوكولات الصحة التي تتضمن عددًا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا الخاصة بحضور المناسبات في القاعات المخصصة، كما أن جميع قاعات الأفراح ملتزمة بعمليات التعقيم والتطهير متمثلة في الأرضيات والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، واتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل للتنظيف والتطهير الصادر من وقاية، وتوزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، والحرص على تطهير دورات المياه دوريًّا، إضافة إلى التوعية بتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور، مثل العباءات وغيرها، وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا مع التأكد من أن الحالة "محصن" وغيرها.

وأشار "العميري" إلى أن أسعار قصور وصالات الأفراح تتراوح بين 15 ألف ريال وتصل إلى أكثر من ٧٥ ألف ريال لليلة الواحدة، وتختلف الأسعار بحسب تجهيزات القصر ومساحته والخدمات التي تُقدَّم خلال إقامة المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رواج لقاعات الأفراح بمكة يكشف عنه "العميري": تتعافى وهذه أسعارها
سبق

ذكر ممدوح العميري، أحد المستثمرين في قصور الأفراح بمكة المكرمة، أن قاعات الأفراح بدأت تستعيد عافيتها بعد أن عاشت فترة ركود خلال جائحة كورونا.

وفي التفاصيل قال "العميرى": "سجلت قاعات الأفراح والاستراحات في مكة المكرمة ارتفاعًا كبيرًا في الحجوزات المبكرة بالتزامن مع حلول إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني".

وأكد أن جميع قصور وقاعات الأفراح والمناسبات ملتزمة ببروتوكولات الصحة التي تتضمن عددًا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا الخاصة بحضور المناسبات في القاعات المخصصة، كما أن جميع قاعات الأفراح ملتزمة بعمليات التعقيم والتطهير متمثلة في الأرضيات والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، واتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل للتنظيف والتطهير الصادر من وقاية، وتوزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، والحرص على تطهير دورات المياه دوريًّا، إضافة إلى التوعية بتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور، مثل العباءات وغيرها، وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا مع التأكد من أن الحالة "محصن" وغيرها.

وأشار "العميري" إلى أن أسعار قصور وصالات الأفراح تتراوح بين 15 ألف ريال وتصل إلى أكثر من ٧٥ ألف ريال لليلة الواحدة، وتختلف الأسعار بحسب تجهيزات القصر ومساحته والخدمات التي تُقدَّم خلال إقامة المناسبة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
03:48 PM

رواج لقاعات الأفراح بمكة يكشف عنه "العميري": تتعافى وهذه أسعارها

قال: القصور ملتزمة ببروتوكولات "الصحة".. ارتفاع كبير في الحجوزات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
3,189

ذكر ممدوح العميري، أحد المستثمرين في قصور الأفراح بمكة المكرمة، أن قاعات الأفراح بدأت تستعيد عافيتها بعد أن عاشت فترة ركود خلال جائحة كورونا.

وفي التفاصيل قال "العميرى": "سجلت قاعات الأفراح والاستراحات في مكة المكرمة ارتفاعًا كبيرًا في الحجوزات المبكرة بالتزامن مع حلول إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني".

وأكد أن جميع قصور وقاعات الأفراح والمناسبات ملتزمة ببروتوكولات الصحة التي تتضمن عددًا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا الخاصة بحضور المناسبات في القاعات المخصصة، كما أن جميع قاعات الأفراح ملتزمة بعمليات التعقيم والتطهير متمثلة في الأرضيات والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، واتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل للتنظيف والتطهير الصادر من وقاية، وتوزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، والحرص على تطهير دورات المياه دوريًّا، إضافة إلى التوعية بتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور، مثل العباءات وغيرها، وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا مع التأكد من أن الحالة "محصن" وغيرها.

وأشار "العميري" إلى أن أسعار قصور وصالات الأفراح تتراوح بين 15 ألف ريال وتصل إلى أكثر من ٧٥ ألف ريال لليلة الواحدة، وتختلف الأسعار بحسب تجهيزات القصر ومساحته والخدمات التي تُقدَّم خلال إقامة المناسبة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة