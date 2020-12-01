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في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية

تنوعت ما بين التوعية والاستجابة للبلاغات المقدمة من المواطنين

نفذّت فِرق الرقابة الشمولية التابعة لوزارة الإسكان أكثر من خمسة آلاف جولة ميدانية خلال شهر نوفمبر 2020، وتنوعت الجولات بين زيارات تفتيشية وتوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المُقدمة من المواطنين.

وضبطت الجولات الميدانية المنفّذة نحو ألفي عقد إيجاري ورقي لم يتم تسجيله وتوثيقه في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، حيث يعدّ ذلك من المخالفات التي تعاقب عليها منشآت الوساطة العقارية وفقًا لما نصت عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وتتراوح العقوبات ما بين غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة العقارية أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

وتلقّت فرق الرقابة 400 بلاغ مباشر على منشآت الوساطة العقارية المخالفة حول المملكة تركزت في معظمها على تجاوزات في عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة "إيجار"، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو التصرف في الأموال المحصلّة في غير الأغراض المخصصة لها.

وتستهدف الأنشطة الرقابية في وزارة الإسكان تكوين قاعدة بيانات صحيحة عن المنشآت العقارية وتصحيح أنشطتهم من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات، ونقل مستوى جودة الخدمات إلى مرحلة متقدمة.

كما تهدف إلى تطوير أنظمة الرقابة والبلاغات الإلكترونية، والمساهمة في حماية ما يزيد عن 16 ألف وسيط عقاري معتمد، ومحاربة الممارسات المخالفة في قطاع الوساطة العقارية، ما يعزز حماية حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.

يُذكر أن فرق الرقابة الشمولية التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان تستهدف عبر جولاتها الميدانية تنمية قطاع عقاري ذي موثوقية وكفاءة عالية، وتطوير وتنظيم سوق الوساطة العقارية من خلال تطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع، وضبط المنشآت المخالفة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، ورفع مستوى التوعية لدى المواطنين والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية.

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في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية
سبق

نفذّت فِرق الرقابة الشمولية التابعة لوزارة الإسكان أكثر من خمسة آلاف جولة ميدانية خلال شهر نوفمبر 2020، وتنوعت الجولات بين زيارات تفتيشية وتوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المُقدمة من المواطنين.

وضبطت الجولات الميدانية المنفّذة نحو ألفي عقد إيجاري ورقي لم يتم تسجيله وتوثيقه في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، حيث يعدّ ذلك من المخالفات التي تعاقب عليها منشآت الوساطة العقارية وفقًا لما نصت عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وتتراوح العقوبات ما بين غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة العقارية أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

وتلقّت فرق الرقابة 400 بلاغ مباشر على منشآت الوساطة العقارية المخالفة حول المملكة تركزت في معظمها على تجاوزات في عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة "إيجار"، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو التصرف في الأموال المحصلّة في غير الأغراض المخصصة لها.

وتستهدف الأنشطة الرقابية في وزارة الإسكان تكوين قاعدة بيانات صحيحة عن المنشآت العقارية وتصحيح أنشطتهم من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات، ونقل مستوى جودة الخدمات إلى مرحلة متقدمة.

كما تهدف إلى تطوير أنظمة الرقابة والبلاغات الإلكترونية، والمساهمة في حماية ما يزيد عن 16 ألف وسيط عقاري معتمد، ومحاربة الممارسات المخالفة في قطاع الوساطة العقارية، ما يعزز حماية حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.

يُذكر أن فرق الرقابة الشمولية التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان تستهدف عبر جولاتها الميدانية تنمية قطاع عقاري ذي موثوقية وكفاءة عالية، وتطوير وتنظيم سوق الوساطة العقارية من خلال تطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع، وضبط المنشآت المخالفة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، ورفع مستوى التوعية لدى المواطنين والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
03:55 PM

في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية

تنوعت ما بين التوعية والاستجابة للبلاغات المقدمة من المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذّت فِرق الرقابة الشمولية التابعة لوزارة الإسكان أكثر من خمسة آلاف جولة ميدانية خلال شهر نوفمبر 2020، وتنوعت الجولات بين زيارات تفتيشية وتوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المُقدمة من المواطنين.

وضبطت الجولات الميدانية المنفّذة نحو ألفي عقد إيجاري ورقي لم يتم تسجيله وتوثيقه في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، حيث يعدّ ذلك من المخالفات التي تعاقب عليها منشآت الوساطة العقارية وفقًا لما نصت عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وتتراوح العقوبات ما بين غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة العقارية أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

وتلقّت فرق الرقابة 400 بلاغ مباشر على منشآت الوساطة العقارية المخالفة حول المملكة تركزت في معظمها على تجاوزات في عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة "إيجار"، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو التصرف في الأموال المحصلّة في غير الأغراض المخصصة لها.

وتستهدف الأنشطة الرقابية في وزارة الإسكان تكوين قاعدة بيانات صحيحة عن المنشآت العقارية وتصحيح أنشطتهم من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات، ونقل مستوى جودة الخدمات إلى مرحلة متقدمة.

كما تهدف إلى تطوير أنظمة الرقابة والبلاغات الإلكترونية، والمساهمة في حماية ما يزيد عن 16 ألف وسيط عقاري معتمد، ومحاربة الممارسات المخالفة في قطاع الوساطة العقارية، ما يعزز حماية حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.

يُذكر أن فرق الرقابة الشمولية التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان تستهدف عبر جولاتها الميدانية تنمية قطاع عقاري ذي موثوقية وكفاءة عالية، وتطوير وتنظيم سوق الوساطة العقارية من خلال تطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع، وضبط المنشآت المخالفة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، ورفع مستوى التوعية لدى المواطنين والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية.

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