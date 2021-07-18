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أنباءٌ عن توصل"أوبك+" إلى اتفاق مبدئي لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022

مع زيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر وسط سعي لحل وسط في الخلاف الدائر

كشفت تقارير صحفية -قبل قليل- عن أن كبار المنتجين بـ "أوبك+" توصلوا إلى اتفاقٍ مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر، وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022 وفق رويترز.

ويسعى الوزراء المسؤولون داخل منظمة "أوبك"، والدول الشريكة لها "أوبك بلس"، اليوم الأحد، إلى البحث عن حل وسط في الخلاف الدائر حول أحجام إنتاج النفط في المستقبل.

وكانت 23 دولة هي أعضاء مجموعة "أوبك بلس" قد أبدت رغبتها في رفع إنتاجها تدريجياً من أغسطس فصاعداً من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط، غير أن خلافاً حال دون التوصل إلى اتفاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أنباءٌ عن توصل"أوبك+" إلى اتفاق مبدئي لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022
سبق

كشفت تقارير صحفية -قبل قليل- عن أن كبار المنتجين بـ "أوبك+" توصلوا إلى اتفاقٍ مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر، وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022 وفق رويترز.

ويسعى الوزراء المسؤولون داخل منظمة "أوبك"، والدول الشريكة لها "أوبك بلس"، اليوم الأحد، إلى البحث عن حل وسط في الخلاف الدائر حول أحجام إنتاج النفط في المستقبل.

وكانت 23 دولة هي أعضاء مجموعة "أوبك بلس" قد أبدت رغبتها في رفع إنتاجها تدريجياً من أغسطس فصاعداً من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط، غير أن خلافاً حال دون التوصل إلى اتفاق.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:53 AM
اخر تعديل
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
01:40 PM

أنباءٌ عن توصل"أوبك+" إلى اتفاق مبدئي لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2022

مع زيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر وسط سعي لحل وسط في الخلاف الدائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية -قبل قليل- عن أن كبار المنتجين بـ "أوبك+" توصلوا إلى اتفاقٍ مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر، وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022 وفق رويترز.

ويسعى الوزراء المسؤولون داخل منظمة "أوبك"، والدول الشريكة لها "أوبك بلس"، اليوم الأحد، إلى البحث عن حل وسط في الخلاف الدائر حول أحجام إنتاج النفط في المستقبل.

وكانت 23 دولة هي أعضاء مجموعة "أوبك بلس" قد أبدت رغبتها في رفع إنتاجها تدريجياً من أغسطس فصاعداً من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط، غير أن خلافاً حال دون التوصل إلى اتفاق.

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201,250 سيارة ..

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