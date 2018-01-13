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دون الصفر.. حائل تسجّل أدنى درجة حرارة صباح اليوم

الأرصاد: سجّلت كل من عرعر وتبوك وطريف 1 درجة مئوية

سجلت مدينة حائل، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-1)

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، أن كلًّا من: (طريف، وتبوك، وعرعر) تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت الدرجة فيها 1 مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، شرق المدينة المنورة)؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دون الصفر.. حائل تسجّل أدنى درجة حرارة صباح اليوم
سبق

سجلت مدينة حائل، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-1)

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، أن كلًّا من: (طريف، وتبوك، وعرعر) تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت الدرجة فيها 1 مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، شرق المدينة المنورة)؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
11:35 AM

دون الصفر.. حائل تسجّل أدنى درجة حرارة صباح اليوم

الأرصاد: سجّلت كل من عرعر وتبوك وطريف 1 درجة مئوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,905

سجلت مدينة حائل، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-1)

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، أن كلًّا من: (طريف، وتبوك، وعرعر) تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت الدرجة فيها 1 مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، شرق المدينة المنورة)؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.

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