دون الصفر.. حائل تسجّل أدنى درجة حرارة صباح اليوم

الأرصاد: سجّلت كل من عرعر وتبوك وطريف 1 درجة مئوية

سجلت مدينة حائل، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-1)

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، أن كلًّا من: (طريف، وتبوك، وعرعر) تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت الدرجة فيها 1 مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، شرق المدينة المنورة)؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.