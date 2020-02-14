النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

بحث الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمر ميونخ للأمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
10:25 PM

وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

بحث الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - ميونخ
0
137

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,689

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة