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محطة الباطن.. الفاصل بين الاتحاد والابتعاد بالصدارة

رغم غياب الثلاثي المؤثر

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى تجاوز عقبة نظيره الباطن، عصر غد الجمعة، على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن في افتتاح الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يدخل اللقاء وعينه على خطف النقاط الثلاث، ليتربع على القمة ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه، ويصل لمسمى "بطل الشتاء"؛ حيث يملك 29 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال.

ورغم الغيابات التي تواجه الأصفر، المتمثلة في العناصر المؤثرة "كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي" بداعي الإيقاف، فيما تغيّب الإصابة "كدمة في الرباط الداخلي للركبة" فهد المولد، إلا أن الفريق يأمل في العودة إلى جدة بنقاط اللقاء، ليصل لرقم 32 من النقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محطة الباطن.. الفاصل بين الاتحاد والابتعاد بالصدارة
سبق

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى تجاوز عقبة نظيره الباطن، عصر غد الجمعة، على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن في افتتاح الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يدخل اللقاء وعينه على خطف النقاط الثلاث، ليتربع على القمة ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه، ويصل لمسمى "بطل الشتاء"؛ حيث يملك 29 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال.

ورغم الغيابات التي تواجه الأصفر، المتمثلة في العناصر المؤثرة "كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي" بداعي الإيقاف، فيما تغيّب الإصابة "كدمة في الرباط الداخلي للركبة" فهد المولد، إلا أن الفريق يأمل في العودة إلى جدة بنقاط اللقاء، ليصل لرقم 32 من النقاط.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
08:50 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:49 AM

محطة الباطن.. الفاصل بين الاتحاد والابتعاد بالصدارة

رغم غياب الثلاثي المؤثر

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
1,011

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى تجاوز عقبة نظيره الباطن، عصر غد الجمعة، على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن في افتتاح الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يدخل اللقاء وعينه على خطف النقاط الثلاث، ليتربع على القمة ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه، ويصل لمسمى "بطل الشتاء"؛ حيث يملك 29 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال.

ورغم الغيابات التي تواجه الأصفر، المتمثلة في العناصر المؤثرة "كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي" بداعي الإيقاف، فيما تغيّب الإصابة "كدمة في الرباط الداخلي للركبة" فهد المولد، إلا أن الفريق يأمل في العودة إلى جدة بنقاط اللقاء، ليصل لرقم 32 من النقاط.

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