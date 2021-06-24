10 آلاف ريال غرامة لعشاق "ناعم العود".. "الباغة" في أمان

"البيئة" للشباب: اصبروا 100 يوم وانطلقوا

أثار إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الأحد، عن بدء موسم حظر صيد أسماك "الباغة" على ساحل البحر الأحمر للمملكة، من تاريخ 1 يوليو 2019م وحتى 15 أكتوبر 2019م، ولأكثر من 100 يوم، استهجان الكثيرين الذين أبدوا عدم معرفتهم به، خاصة وأن مصطلح "الباغة" في المملكة يطلق قديماً على الوعاء البلاستيكي "الكيس" وجمعه "أكياس".

وسمك "الباغة" يسمى "الماكريل" أو "ناعم العود"، وينتشر في البحر الأحمر من الناحية الجنوبية بغزارة، وتتميز هذه الأسماك بشكلها الأسطواني، وجلدها الناعم، وعيونها الواسعة المشرقة، وعناصرها الغذائية مهمة ومفيدة جداً، ويحتوي على نسبة عالية من الزيوت ذات القيمة الغذائية العالية، كما توجد بها جميع الفيتامينات والمعادن.

والهدف من تخصيص موسم الحظر ليس خوفاً من الانقراض، بل لسبب التكاثر، وللحد من الجهد الواقع عليه، وإعطاء فرصة لصغاره للوصول إلى الحجم التسويقي، والمحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر.

ودعت "البيئة" في بيانها أمس، الصيادين، إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.