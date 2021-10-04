ضمن معرض "إكسبو 2020".. "سرد" يحاكي العادات الشعبية لمناطق السعودية

حظي باهتمام وتفاعل واسع من زوار جناح المملكة

بعبارات الترحيب والكرم والضيافة التي امتازت بها 13 منطقة من مناطق السعودية، يستقبل مجمع "سرد" زواره في جناح السعودية المشارك في معرض إكسبو دبي 2020م الذي تستضيفه الإمارات، ويستمر ستة أشهر.

وفي محاكاة لتلك المناطق، وما تحويه من عادات شعبية ومأكولات تُميِّز كل منطقة عن الأخرى، وبصورها الجميلة المعلقة على الأروقة، التي ازدان بها المجمع، نبعت فكرة "سرد"، أحد أقسام جناح السعودية في إكسبو هذا العام، وهو عبارة عن مجمع يحوي مطعمًا ومتجرًا للهدايا التذكارية، وقسمًا للحلويات والمثلجات، جُهّزت بطريقة مبتكرة مستوحاة من محاصيل مناطق السعودية، وبأطباق صديقة للبيئة.

ويقدم "سرد" الذي حظي باهتمام وتفاعل واسع من زوار جناح المملكة "القهوة العربية" بنكهات يفوح منها عبق مناطق السعودية المختلفة، إضافة إلى أشهر أنواع التمور، بأكواب قابلة للأكل، ومعدة من المعمول والكليجا.

وأفادت نورة الطبيب، مديرة قسم الأطعمة في "سرد"، بأن المطعم يتميز بطريقة إعداده وتقديمه أشهر الأطعمة السعودية من خلال دمج أكلات شمال السعودية بأكلات جنوبها، وشرقها بغربها، في طبق واحد مستدام.. وقد نالت هذه الأطعمة إقبال الجمهور واستحسانهم.

ووُضع على علب حفظ الطعام صورٌ تحكي قصصًا عن المحاصيل الزراعية، وثقافة مناطق السعودية، إضافة إلى"باركود" يسرد هذه القصص.

وتحدثت الطبيب بأن "الغرفة" هي الطبق الرئيس الذي يتضمن أشهر وجبات مناطق السعودية، بمعدل وجبة كل أسبوعين، إضافة إلى مثلجات صُنعت بنكهات من محاصيل السعودية ومنتجاتها التي نالت استحسان الزوار.

ويعمل الطاقم السعودي في "سرد" في حركة دؤوبة مستمرة، أشبه بخلية النحل التي لا تهدأ بغية إبراز الموروثات الشعبية التي تتميز بها مناطق السعودية الـ13؛ ما أضفى على الجناح عبقًا من تلك المناطق، يُشعر الزائر بقربه منها، كأنه زارها جميعًا.

ولكون الطعام جزءًا من ثقافة الشعوب كُتبت قائمة "سرد" بلهجات السعودية المختلفة، كما أن قائمة اللغة الإنجليزية كُتبت بالطريقة نفسها التي ينطق بها السعوديون.

وحظي قسم المثلجات بقبول واسع؛ إذ يقدم المثلجات بنكهات محاصيل السعودية، وكان أبزها "حبة البركة، والرمان والخزامى، والمانجو"، إضافة إلى آيس كريم الشوكولاته بالحبحر، واللقيمات.

وفي قسم الهدايا والذكريات يقدم "سرد" تحفًا وملابس ومنتجات مستوحاة من ربوع السعودية في إصدار محدد لأيام فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.