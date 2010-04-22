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عملية جراحية ناجحة لمهاجم النصر أيمن يحيى

أعلن نادي النصر نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول أيمن يحيى في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأجرى متوسط مهاجم النصر عمليته الجراحية في عضلات أسفل البطن على يد الجراحة الألمانية الشهيرة موشاوك أولريخ.

وسيجري اللاعب التأهيل في مدينة ميونيخ حتى التاسع والعشرين من إبريل الجاري، بعدها يواصل تأهيله في الرياض ابتداءً من 30 إبريل الحالي.

ومن المتوقع عودة اللاعب للتمارين الجماعية رفقة الفريق يوم 12 مايو المقبل.

وكان أيمن يحيى قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام أبها في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عملية جراحية ناجحة لمهاجم النصر أيمن يحيى
سبق

أعلن نادي النصر نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول أيمن يحيى في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأجرى متوسط مهاجم النصر عمليته الجراحية في عضلات أسفل البطن على يد الجراحة الألمانية الشهيرة موشاوك أولريخ.

وسيجري اللاعب التأهيل في مدينة ميونيخ حتى التاسع والعشرين من إبريل الجاري، بعدها يواصل تأهيله في الرياض ابتداءً من 30 إبريل الحالي.

ومن المتوقع عودة اللاعب للتمارين الجماعية رفقة الفريق يوم 12 مايو المقبل.

وكان أيمن يحيى قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام أبها في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
12:59 AM

عملية جراحية ناجحة لمهاجم النصر أيمن يحيى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول أيمن يحيى في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأجرى متوسط مهاجم النصر عمليته الجراحية في عضلات أسفل البطن على يد الجراحة الألمانية الشهيرة موشاوك أولريخ.

وسيجري اللاعب التأهيل في مدينة ميونيخ حتى التاسع والعشرين من إبريل الجاري، بعدها يواصل تأهيله في الرياض ابتداءً من 30 إبريل الحالي.

ومن المتوقع عودة اللاعب للتمارين الجماعية رفقة الفريق يوم 12 مايو المقبل.

وكان أيمن يحيى قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام أبها في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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