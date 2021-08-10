"تعليم الرياض" يعلن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والاستعلام عن طريق "نور"
الإدارة أشارت إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات التظلم حتى 8 / 1 / 1443هـ
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نتيجة #حركة_النقل_الداخلي، ودعت عبر حسابها بـ"تويتر"، المعلمين والمعلمات إلى الاستعلام عن النتيجة من خلال حساباتهم في برنامج #نور.
وأشارت إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات التظلم من خلال برنامج نور حتى 8 / 1 / 1443هـ.
"تعليم الرياض" يعلن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والاستعلام عن طريق "نور"
عبدالحكيم شار
سبق
2021-08-10
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نتيجة #حركة_النقل_الداخلي، ودعت عبر حسابها بـ"تويتر"، المعلمين والمعلمات إلى الاستعلام عن النتيجة من خلال حساباتهم في برنامج #نور.
وأشارت إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات التظلم من خلال برنامج نور حتى 8 / 1 / 1443هـ.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
10:33 PM
"تعليم الرياض" يعلن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والاستعلام عن طريق "نور"
الإدارة أشارت إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات التظلم حتى 8 / 1 / 1443هـ
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نتيجة #حركة_النقل_الداخلي، ودعت عبر حسابها بـ"تويتر"، المعلمين والمعلمات إلى الاستعلام عن النتيجة من خلال حساباتهم في برنامج #نور.
وأشارت إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات التظلم من خلال برنامج نور حتى 8 / 1 / 1443هـ.