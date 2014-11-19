النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

هل لاحظتم أن أعراض الأنفلونزا هذا الموسم أشد من المعتاد؟ وكيل وزارة الصحة يجيب

"عسيري": ننصح بالحصول على لقاح الأنفلونزا هذا الموسم لأهميته في خفض شدة المرض

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن أعراض الأنفلونزا هذا الموسم أشد من المعتاد.

وقال "عسيري" : ربما عدم وجود إصابات كثيرة في الموسم السابق، مع احتياطات كوفيد، أدى إلى خفض المناعة الطبيعية للسلالات الدارجة .

ونصح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالحصول على لقاح الأنفلونزا هذا الموسم مهم جداً لخفض شدة المرض، مشيرًا إلى أن نصف مليون شخص حصلوا على اللقاح حتى الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل لاحظتم أن أعراض الأنفلونزا هذا الموسم أشد من المعتاد؟ وكيل وزارة الصحة يجيب
سبق

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن أعراض الأنفلونزا هذا الموسم أشد من المعتاد.

وقال "عسيري" : ربما عدم وجود إصابات كثيرة في الموسم السابق، مع احتياطات كوفيد، أدى إلى خفض المناعة الطبيعية للسلالات الدارجة .

ونصح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالحصول على لقاح الأنفلونزا هذا الموسم مهم جداً لخفض شدة المرض، مشيرًا إلى أن نصف مليون شخص حصلوا على اللقاح حتى الآن.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
05:18 PM

هل لاحظتم أن أعراض الأنفلونزا هذا الموسم أشد من المعتاد؟ وكيل وزارة الصحة يجيب

"عسيري": ننصح بالحصول على لقاح الأنفلونزا هذا الموسم لأهميته في خفض شدة المرض

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,036

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن أعراض الأنفلونزا هذا الموسم أشد من المعتاد.

وقال "عسيري" : ربما عدم وجود إصابات كثيرة في الموسم السابق، مع احتياطات كوفيد، أدى إلى خفض المناعة الطبيعية للسلالات الدارجة .

ونصح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالحصول على لقاح الأنفلونزا هذا الموسم مهم جداً لخفض شدة المرض، مشيرًا إلى أن نصف مليون شخص حصلوا على اللقاح حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,223
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة