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"العنف الأسري" يتفاعل مع فيديو يرصد "صراخ سيدة": جارٍ اتخاذ اللازم

مركز البلاغات تفاعل مع الحالة.. بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص

أكد مركز بلاغات العنف الأسري اليوم أن مركز البلاغات بالمركز رصد حالة وثقتها مواقع التواصل، حول مقطع يظهر فيه صوت سيدة تصرخ.

وقال المركز مفصلاً: إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع يظهر فيه صوت صراخ لسيدة، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وشهدت الساعات الماضية تداول هاشتاق على تويتر #انقذو_بنت_حي_النور حيث تداول بعض المغردين معلومات حول صراخ فتاة بحي النور بالدمام دون معرفة مصدره، وسط مطالبات بتفاعل الجهات المعنية.

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"العنف الأسري" يتفاعل مع فيديو يرصد "صراخ سيدة": جارٍ اتخاذ اللازم
سبق

أكد مركز بلاغات العنف الأسري اليوم أن مركز البلاغات بالمركز رصد حالة وثقتها مواقع التواصل، حول مقطع يظهر فيه صوت سيدة تصرخ.

وقال المركز مفصلاً: إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع يظهر فيه صوت صراخ لسيدة، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وشهدت الساعات الماضية تداول هاشتاق على تويتر #انقذو_بنت_حي_النور حيث تداول بعض المغردين معلومات حول صراخ فتاة بحي النور بالدمام دون معرفة مصدره، وسط مطالبات بتفاعل الجهات المعنية.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
02:43 PM
اخر تعديل
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
04:09 PM

"العنف الأسري" يتفاعل مع فيديو يرصد "صراخ سيدة": جارٍ اتخاذ اللازم

مركز البلاغات تفاعل مع الحالة.. بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,994

أكد مركز بلاغات العنف الأسري اليوم أن مركز البلاغات بالمركز رصد حالة وثقتها مواقع التواصل، حول مقطع يظهر فيه صوت سيدة تصرخ.

وقال المركز مفصلاً: إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع يظهر فيه صوت صراخ لسيدة، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وشهدت الساعات الماضية تداول هاشتاق على تويتر #انقذو_بنت_حي_النور حيث تداول بعض المغردين معلومات حول صراخ فتاة بحي النور بالدمام دون معرفة مصدره، وسط مطالبات بتفاعل الجهات المعنية.

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