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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

لا خسائر بشرية أو مادية حتى الآن من جرّاء الزلزال

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم باتانيس، الواقع شمال الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، بأن الزلزال كان على بُعد 31 كيلو متراً شمال شرق بلدة "ايتبايات"، وعلى عمق 14 كيلومتراً، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن من جرّاء الزلزال.

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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين
سبق

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم باتانيس، الواقع شمال الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، بأن الزلزال كان على بُعد 31 كيلو متراً شمال شرق بلدة "ايتبايات"، وعلى عمق 14 كيلومتراً، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن من جرّاء الزلزال.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
09:04 AM

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

لا خسائر بشرية أو مادية حتى الآن من جرّاء الزلزال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
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ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم باتانيس، الواقع شمال الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، بأن الزلزال كان على بُعد 31 كيلو متراً شمال شرق بلدة "ايتبايات"، وعلى عمق 14 كيلومتراً، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن من جرّاء الزلزال.

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