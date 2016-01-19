وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، بأن الزلزال كان على بُعد 31 كيلو متراً شمال شرق بلدة "ايتبايات"، وعلى عمق 14 كيلومتراً، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن من جرّاء الزلزال.

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم باتانيس، الواقع شمال الفلبين.

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-19 ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم باتانيس، الواقع شمال الفلبين. وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، بأن الزلزال كان على بُعد 31 كيلو متراً شمال شرق بلدة "ايتبايات"، وعلى عمق 14 كيلومتراً، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن من جرّاء الزلزال.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443 09:04 AM

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين لا خسائر بشرية أو مادية حتى الآن من جرّاء الزلزال





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ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم باتانيس، الواقع شمال الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، بأن الزلزال كان على بُعد 31 كيلو متراً شمال شرق بلدة "ايتبايات"، وعلى عمق 14 كيلومتراً، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن من جرّاء الزلزال.