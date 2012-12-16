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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : سحب رعدية ممطرة وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والجوف وحائل والشرقية والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السيلمي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس .

وتشهد منطقة الحدود الشمالية سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة ِبأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والظهران والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : سحب رعدية ممطرة وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والجوف وحائل والشرقية والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السيلمي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس .

وتشهد منطقة الحدود الشمالية سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة ِبأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والظهران والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:25 AM

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : سحب رعدية ممطرة وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والجوف وحائل والشرقية والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السيلمي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس .

وتشهد منطقة الحدود الشمالية سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة ِبأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والظهران والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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