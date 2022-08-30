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سيدة تقتحم مسرح خيرات الباحة وتشارك في العرضة.. هكذا تعامل معها منظِّمو الحفل

"الزهراني": استغلت غفلة حراس الأمن.. وتم التعامل معها وإنزالها في ثوانٍ معدودة

تداول مغردون مقطع فيديو، يُظهر مشاركة إحدى النساء في الحفل الختامي لمهرجان خيرات الباحة، وكيف تعامل معها منظمو الحفل دون إرباك أو إخلال بالحفل، الذي بدوره لاقى استحسان وإعجاب المغردين .

"سبق" بدورها تواصلت مع رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى بدر بن هلال الزهراني، الذي قال إن المشاركات ممنوعة منعًا باتًّا على الجميع، وإن العدد محصور بأشخاص مصرح لهم من وزارة الصحة وهيئة الترفيه، وبأعداد محددة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الجسدي، ولا يُسمح بمشاركة أي شخص إلا في حال خروج أحد أعضاء الفرقة، واستبداله بشخص آخر.

وأضاف بأن السيدة دخلت دون إذن مسبق، واستغلت غفلة حراس الأمن، وفوجئنا بها على المسرح، وتم التعامل معها وإنزالها فورًا في ثوانٍ معدودة.

وكانت السيدة قد اقتحمت مسرح خيرات الباحة أثناء أداء العرضة، وطلبت من أحد الراقصين السيف، إلا أنه رفض؛ ليتوجه إليها قائد الفرقة، ويطلب منها النزول من على المسرح؛ لأنها مخالفة للتعليمات، فاستجابت منه، وغادرت أرض المسرح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سيدة تقتحم مسرح خيرات الباحة وتشارك في العرضة.. هكذا تعامل معها منظِّمو الحفل
سبق

تداول مغردون مقطع فيديو، يُظهر مشاركة إحدى النساء في الحفل الختامي لمهرجان خيرات الباحة، وكيف تعامل معها منظمو الحفل دون إرباك أو إخلال بالحفل، الذي بدوره لاقى استحسان وإعجاب المغردين .

"سبق" بدورها تواصلت مع رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى بدر بن هلال الزهراني، الذي قال إن المشاركات ممنوعة منعًا باتًّا على الجميع، وإن العدد محصور بأشخاص مصرح لهم من وزارة الصحة وهيئة الترفيه، وبأعداد محددة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الجسدي، ولا يُسمح بمشاركة أي شخص إلا في حال خروج أحد أعضاء الفرقة، واستبداله بشخص آخر.

وأضاف بأن السيدة دخلت دون إذن مسبق، واستغلت غفلة حراس الأمن، وفوجئنا بها على المسرح، وتم التعامل معها وإنزالها فورًا في ثوانٍ معدودة.

وكانت السيدة قد اقتحمت مسرح خيرات الباحة أثناء أداء العرضة، وطلبت من أحد الراقصين السيف، إلا أنه رفض؛ ليتوجه إليها قائد الفرقة، ويطلب منها النزول من على المسرح؛ لأنها مخالفة للتعليمات، فاستجابت منه، وغادرت أرض المسرح.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
12:51 AM

سيدة تقتحم مسرح خيرات الباحة وتشارك في العرضة.. هكذا تعامل معها منظِّمو الحفل

"الزهراني": استغلت غفلة حراس الأمن.. وتم التعامل معها وإنزالها في ثوانٍ معدودة

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
14
15,648

تداول مغردون مقطع فيديو، يُظهر مشاركة إحدى النساء في الحفل الختامي لمهرجان خيرات الباحة، وكيف تعامل معها منظمو الحفل دون إرباك أو إخلال بالحفل، الذي بدوره لاقى استحسان وإعجاب المغردين .

"سبق" بدورها تواصلت مع رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى بدر بن هلال الزهراني، الذي قال إن المشاركات ممنوعة منعًا باتًّا على الجميع، وإن العدد محصور بأشخاص مصرح لهم من وزارة الصحة وهيئة الترفيه، وبأعداد محددة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الجسدي، ولا يُسمح بمشاركة أي شخص إلا في حال خروج أحد أعضاء الفرقة، واستبداله بشخص آخر.

وأضاف بأن السيدة دخلت دون إذن مسبق، واستغلت غفلة حراس الأمن، وفوجئنا بها على المسرح، وتم التعامل معها وإنزالها فورًا في ثوانٍ معدودة.

وكانت السيدة قد اقتحمت مسرح خيرات الباحة أثناء أداء العرضة، وطلبت من أحد الراقصين السيف، إلا أنه رفض؛ ليتوجه إليها قائد الفرقة، ويطلب منها النزول من على المسرح؛ لأنها مخالفة للتعليمات، فاستجابت منه، وغادرت أرض المسرح.

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