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تطبيق "توكلنا" يطلق الجواز الصحي بحلة جديدة ومميزات متعددة

أُضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين وأُتيح لأفراد الأسرة

أعلن تطبيق "توكلنا" تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي؛ إذ أُضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، التي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة العربية السعودية؛ لتسهيل إجراءات السفر.

وتظهر الخاصية ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في تطبيق "توكلنا"، وتشمل معلومات الجواز الصحي بعد آخر تحديث: حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافة إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

وفي إطار تحسين تجربة مستخدمي تطبيق "توكلنا" أتاح التطبيق خدمة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة بكل يسر وسهولة؛ ما يسهم في تسهيل إجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، التي تشمل: حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.

ودعت "سدايا" مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى المبادرة بتحديث التطبيق من المتاجر (App Store، Google Store، AppGallery) بهدف تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التي أُضيفت مؤخرًا، وذلك انطلاقًا من حرصها على أن تكون هذه الخدمات متوافرة لجميع المستفيدين، وبلغات مختلفة.

يُذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تسعى عبر تطبيق "توكلنا" إلى توفير حل حكومي تقني معتمد، يشمل جميع الخدمات الحكومية من مكان واحد تسهيلاً للإجراءات المطلوبة، وتعاونًا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

تطبيق توكلنا فيروس كورونا الجديد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيق "توكلنا" يطلق الجواز الصحي بحلة جديدة ومميزات متعددة
سبق

أعلن تطبيق "توكلنا" تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي؛ إذ أُضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، التي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة العربية السعودية؛ لتسهيل إجراءات السفر.

وتظهر الخاصية ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في تطبيق "توكلنا"، وتشمل معلومات الجواز الصحي بعد آخر تحديث: حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافة إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

وفي إطار تحسين تجربة مستخدمي تطبيق "توكلنا" أتاح التطبيق خدمة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة بكل يسر وسهولة؛ ما يسهم في تسهيل إجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، التي تشمل: حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.

ودعت "سدايا" مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى المبادرة بتحديث التطبيق من المتاجر (App Store، Google Store، AppGallery) بهدف تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التي أُضيفت مؤخرًا، وذلك انطلاقًا من حرصها على أن تكون هذه الخدمات متوافرة لجميع المستفيدين، وبلغات مختلفة.

يُذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تسعى عبر تطبيق "توكلنا" إلى توفير حل حكومي تقني معتمد، يشمل جميع الخدمات الحكومية من مكان واحد تسهيلاً للإجراءات المطلوبة، وتعاونًا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
09:07 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:10 AM

تطبيق "توكلنا" يطلق الجواز الصحي بحلة جديدة ومميزات متعددة

أُضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين وأُتيح لأفراد الأسرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
17,016

أعلن تطبيق "توكلنا" تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي؛ إذ أُضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، التي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة العربية السعودية؛ لتسهيل إجراءات السفر.

وتظهر الخاصية ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في تطبيق "توكلنا"، وتشمل معلومات الجواز الصحي بعد آخر تحديث: حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافة إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

وفي إطار تحسين تجربة مستخدمي تطبيق "توكلنا" أتاح التطبيق خدمة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة بكل يسر وسهولة؛ ما يسهم في تسهيل إجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، التي تشمل: حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.

ودعت "سدايا" مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى المبادرة بتحديث التطبيق من المتاجر (App Store، Google Store، AppGallery) بهدف تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التي أُضيفت مؤخرًا، وذلك انطلاقًا من حرصها على أن تكون هذه الخدمات متوافرة لجميع المستفيدين، وبلغات مختلفة.

يُذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تسعى عبر تطبيق "توكلنا" إلى توفير حل حكومي تقني معتمد، يشمل جميع الخدمات الحكومية من مكان واحد تسهيلاً للإجراءات المطلوبة، وتعاونًا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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