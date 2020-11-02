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وكيل "الحج": حريصون على تطبيق أعلى معايير الخدمة الميدانية

"البيجاوي": هدفنا هو الحفاظ على سلامة زائري المسجد النبوي

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، حرص الجهات المعنية في المدينة المنورة على تنفيذ أعلى معايير الخدمة الميدانية والتعليمات الوقائية والصحية اللازمة التي هيأتها الحكومة في محاور الاستقبال والإسكان والتوعية والانتقال والمغادرة مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لعودة العمرة والزيارة في الحرمين الشريفين.

وقال "البيجاوي": فيما نتوقع وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن للمدينة المنورة خلال الأيام المقبلة بادرت الجهات ذات العلاقة في منطقة المدينة المنورة بتهيئة التدابير اللازمة للعناية بالزائرين فور وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وفق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تلتزم الجهات بتنفيذها بشكل دقيق الهادفة في المقام الأول إلى العناية بصحة الجميع وسلامتهم.

وأضاف: الزائر يخضع فور وصوله إلى فترة حجر وقائية لمدة ثلاثة أيام، يتم خلالها تأمين المتطلبات المتعلقة بالإعاشة داخل المساكن المرخصة تنفيذًا للإجراءات الطبية الوقائية المعمول بها احترازياً، بعد ذلك يمكن للزائر الانتقال لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والروضة الشريفة، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه.

وأوضح "البيجاوي" أن كل هذه الأعمال تتم بتنسيق عالٍ بين جميع الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الحج والعمرة والجهات الصحية، والأمنية، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بواسطة كوادر مؤهلة لخدمة المصلين والزائرين، ومن ثمّ عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

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وكيل "الحج": حريصون على تطبيق أعلى معايير الخدمة الميدانية
سبق

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، حرص الجهات المعنية في المدينة المنورة على تنفيذ أعلى معايير الخدمة الميدانية والتعليمات الوقائية والصحية اللازمة التي هيأتها الحكومة في محاور الاستقبال والإسكان والتوعية والانتقال والمغادرة مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لعودة العمرة والزيارة في الحرمين الشريفين.

وقال "البيجاوي": فيما نتوقع وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن للمدينة المنورة خلال الأيام المقبلة بادرت الجهات ذات العلاقة في منطقة المدينة المنورة بتهيئة التدابير اللازمة للعناية بالزائرين فور وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وفق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تلتزم الجهات بتنفيذها بشكل دقيق الهادفة في المقام الأول إلى العناية بصحة الجميع وسلامتهم.

وأضاف: الزائر يخضع فور وصوله إلى فترة حجر وقائية لمدة ثلاثة أيام، يتم خلالها تأمين المتطلبات المتعلقة بالإعاشة داخل المساكن المرخصة تنفيذًا للإجراءات الطبية الوقائية المعمول بها احترازياً، بعد ذلك يمكن للزائر الانتقال لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والروضة الشريفة، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه.

وأوضح "البيجاوي" أن كل هذه الأعمال تتم بتنسيق عالٍ بين جميع الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الحج والعمرة والجهات الصحية، والأمنية، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بواسطة كوادر مؤهلة لخدمة المصلين والزائرين، ومن ثمّ عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
05:23 PM

وكيل "الحج": حريصون على تطبيق أعلى معايير الخدمة الميدانية

"البيجاوي": هدفنا هو الحفاظ على سلامة زائري المسجد النبوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، حرص الجهات المعنية في المدينة المنورة على تنفيذ أعلى معايير الخدمة الميدانية والتعليمات الوقائية والصحية اللازمة التي هيأتها الحكومة في محاور الاستقبال والإسكان والتوعية والانتقال والمغادرة مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لعودة العمرة والزيارة في الحرمين الشريفين.

وقال "البيجاوي": فيما نتوقع وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن للمدينة المنورة خلال الأيام المقبلة بادرت الجهات ذات العلاقة في منطقة المدينة المنورة بتهيئة التدابير اللازمة للعناية بالزائرين فور وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وفق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تلتزم الجهات بتنفيذها بشكل دقيق الهادفة في المقام الأول إلى العناية بصحة الجميع وسلامتهم.

وأضاف: الزائر يخضع فور وصوله إلى فترة حجر وقائية لمدة ثلاثة أيام، يتم خلالها تأمين المتطلبات المتعلقة بالإعاشة داخل المساكن المرخصة تنفيذًا للإجراءات الطبية الوقائية المعمول بها احترازياً، بعد ذلك يمكن للزائر الانتقال لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والروضة الشريفة، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه.

وأوضح "البيجاوي" أن كل هذه الأعمال تتم بتنسيق عالٍ بين جميع الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الحج والعمرة والجهات الصحية، والأمنية، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بواسطة كوادر مؤهلة لخدمة المصلين والزائرين، ومن ثمّ عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

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