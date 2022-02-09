"صحة رفحاء" تُطلق 3 مبادرات لتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة

شملت المبادرات نموذج الرعاية الصحية الجديد ووحدة مناظير الجهاز الهضمي

أطلقت صحة محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، أمس، ثلاث مبادرات صحية جديدة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتقديم خدمات ذات جودة نوعية عالية.

وتشمل المبادرات نموذج الرعاية الصحية الجديد (نظام الحفاظ على الصحة، ونظام الرعاية المخطط لها، ورعاية الأم والطفل، والرعاية العاجلة، والرعاية المزمنة، والرعاية التلطيفية)، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بكامل ملحقاتها، إضافة إلى مبادرة عربة القولف التي تقوم بنقل المرضى والمراجعين من كبار السن وذوي الإعاقة بين العيادات الخارجية ومبنى المستشفى الرئيس ومركز السكر ومستشفى النساء والولادة ومركز الكلى.