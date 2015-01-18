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"التقنية التطبيقية للبنات" تستقبل المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الثاني

تم تنفيذ برنامج اللقاء على مدار يومين مراعاة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

استقبلت الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض في الأسبوع الأول من الفصل التدريبي الثاني، المتدربات المستجدات في تخصص السلامة والصحة المهنية وإدارة الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتأمين، والذي يبلغ عددهم (300) متدربة، حيث تم تنفيذ برنامج اللقاء التقني للمتدربات المستجدات على مدار يومين نظرًا لمراعاة تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت عميدة الكلية الأستاذة نوف بنت سلطان الحربي أن اللقاء يهدف إلى تهيئة المتدربات المستجدات للعملية التدريبية، وكذلك التعريف بالأقسام والتخصصات المتاحة بالكلية، وبالخدمات المقدمة من وحدة التوجيه والإرشاد والخدمات المساندة من وكالة شؤون المتدربات، إضافة إلى التعريف باللوائح والأنظمة المتبعة بالكلية وكذلك نظام رايات ونظام التدرب الإلكتروني.

كما تم التعريف بأنماط التدريب المتبعة بالكلية. وفي نهاية اللقاء، تم تزويد المتدربات بدليل المتدرب الشامل والذي يغطي مختلف الجوانب والخدمات التي قد تحتاج إليها المتدربة أثناء مسيرتها التدريبية.

وأضافت الحربي أن رؤية الكلية هي خلق بيئة تدريبية متميزة ومتجددة لبناء مجتمع يواكب التطور التقني الحديث ويلبي احتياجات سوق العمل، وأن تخصصات الكلية تُسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتحسين جودة الحياة وخلق فرص وظيفية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

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"التقنية التطبيقية للبنات" تستقبل المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الثاني
سبق

استقبلت الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض في الأسبوع الأول من الفصل التدريبي الثاني، المتدربات المستجدات في تخصص السلامة والصحة المهنية وإدارة الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتأمين، والذي يبلغ عددهم (300) متدربة، حيث تم تنفيذ برنامج اللقاء التقني للمتدربات المستجدات على مدار يومين نظرًا لمراعاة تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت عميدة الكلية الأستاذة نوف بنت سلطان الحربي أن اللقاء يهدف إلى تهيئة المتدربات المستجدات للعملية التدريبية، وكذلك التعريف بالأقسام والتخصصات المتاحة بالكلية، وبالخدمات المقدمة من وحدة التوجيه والإرشاد والخدمات المساندة من وكالة شؤون المتدربات، إضافة إلى التعريف باللوائح والأنظمة المتبعة بالكلية وكذلك نظام رايات ونظام التدرب الإلكتروني.

كما تم التعريف بأنماط التدريب المتبعة بالكلية. وفي نهاية اللقاء، تم تزويد المتدربات بدليل المتدرب الشامل والذي يغطي مختلف الجوانب والخدمات التي قد تحتاج إليها المتدربة أثناء مسيرتها التدريبية.

وأضافت الحربي أن رؤية الكلية هي خلق بيئة تدريبية متميزة ومتجددة لبناء مجتمع يواكب التطور التقني الحديث ويلبي احتياجات سوق العمل، وأن تخصصات الكلية تُسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتحسين جودة الحياة وخلق فرص وظيفية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:48 PM

"التقنية التطبيقية للبنات" تستقبل المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الثاني

تم تنفيذ برنامج اللقاء على مدار يومين مراعاة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض في الأسبوع الأول من الفصل التدريبي الثاني، المتدربات المستجدات في تخصص السلامة والصحة المهنية وإدارة الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتأمين، والذي يبلغ عددهم (300) متدربة، حيث تم تنفيذ برنامج اللقاء التقني للمتدربات المستجدات على مدار يومين نظرًا لمراعاة تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت عميدة الكلية الأستاذة نوف بنت سلطان الحربي أن اللقاء يهدف إلى تهيئة المتدربات المستجدات للعملية التدريبية، وكذلك التعريف بالأقسام والتخصصات المتاحة بالكلية، وبالخدمات المقدمة من وحدة التوجيه والإرشاد والخدمات المساندة من وكالة شؤون المتدربات، إضافة إلى التعريف باللوائح والأنظمة المتبعة بالكلية وكذلك نظام رايات ونظام التدرب الإلكتروني.

كما تم التعريف بأنماط التدريب المتبعة بالكلية. وفي نهاية اللقاء، تم تزويد المتدربات بدليل المتدرب الشامل والذي يغطي مختلف الجوانب والخدمات التي قد تحتاج إليها المتدربة أثناء مسيرتها التدريبية.

وأضافت الحربي أن رؤية الكلية هي خلق بيئة تدريبية متميزة ومتجددة لبناء مجتمع يواكب التطور التقني الحديث ويلبي احتياجات سوق العمل، وأن تخصصات الكلية تُسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتحسين جودة الحياة وخلق فرص وظيفية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

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