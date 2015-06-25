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جامعة جازان تفخر بإنجازاته.. د. "أحمد سيد" يجري أكثر من 1900 جراحة قلب

أجرى أول عملية "قسطرة" في المنطقة

تواصل جامعة جازان جهودها في دعم جهود التنمية للإنسان والمكان، وخدمة مجتمعها في العديد من المجالات، وأعلنت الجامعة عبر معرفها على "تويتر" عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها، حيث عبرت عن فخرها برئيس قسم الأمراض الباطنية بكلية الطب الدكتور أحمد بن إبراهيم سيد، الذي أجرى أول عملية قسطرة قلبية في منطقة جازان، فيما بلغت العمليات التي أجراها أكثر من 1900 عملية قسطرة استكشافية وعلاجية.

وأكد عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، اعتزازه بمنسوبي الكلية وأساتذتها وطلبتها، مثمناً دعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عموماً، بما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.

وأوضح "مكين" أن الكلية تسهم في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي بالمنطقة تفعيلاً للشراكة المتميزة والفاعلة مع "صحة جازان"، مضيفاً أن أساتذة الكلية والكليات الصحية الأخرى بالجامعة، إلى جانب طلبة الامتياز يقدمون جهوداً كبرى بمساهمتهم في تنمية الخدمات الصحية بالمنطقة، في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور أحمد سيد، حاصل على البورد الكندي والأمريكي في الأمراض الباطنية وفي أمراض القلب، وعلى الزمالة الكندية في قسطرة القلب التداخلية، ومن أبرز منجزاته: متابعته لأكثر من 100 مريض أسبوعياً عن طريق العيادات الخارجية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلى جانب إجرائه لعمليات متقدمة في سد الثقوب القلبية عن طريق القسطرة، وتركيبه للعديد من منظمات القلب المؤقتة والدائمة.

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تفخر بإنجازاته.. د. "أحمد سيد" يجري أكثر من 1900 جراحة قلب
سبق

تواصل جامعة جازان جهودها في دعم جهود التنمية للإنسان والمكان، وخدمة مجتمعها في العديد من المجالات، وأعلنت الجامعة عبر معرفها على "تويتر" عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها، حيث عبرت عن فخرها برئيس قسم الأمراض الباطنية بكلية الطب الدكتور أحمد بن إبراهيم سيد، الذي أجرى أول عملية قسطرة قلبية في منطقة جازان، فيما بلغت العمليات التي أجراها أكثر من 1900 عملية قسطرة استكشافية وعلاجية.

وأكد عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، اعتزازه بمنسوبي الكلية وأساتذتها وطلبتها، مثمناً دعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عموماً، بما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.

وأوضح "مكين" أن الكلية تسهم في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي بالمنطقة تفعيلاً للشراكة المتميزة والفاعلة مع "صحة جازان"، مضيفاً أن أساتذة الكلية والكليات الصحية الأخرى بالجامعة، إلى جانب طلبة الامتياز يقدمون جهوداً كبرى بمساهمتهم في تنمية الخدمات الصحية بالمنطقة، في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور أحمد سيد، حاصل على البورد الكندي والأمريكي في الأمراض الباطنية وفي أمراض القلب، وعلى الزمالة الكندية في قسطرة القلب التداخلية، ومن أبرز منجزاته: متابعته لأكثر من 100 مريض أسبوعياً عن طريق العيادات الخارجية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلى جانب إجرائه لعمليات متقدمة في سد الثقوب القلبية عن طريق القسطرة، وتركيبه للعديد من منظمات القلب المؤقتة والدائمة.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
12:10 AM

جامعة جازان تفخر بإنجازاته.. د. "أحمد سيد" يجري أكثر من 1900 جراحة قلب

أجرى أول عملية "قسطرة" في المنطقة

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فهد كاملي - جازان
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تواصل جامعة جازان جهودها في دعم جهود التنمية للإنسان والمكان، وخدمة مجتمعها في العديد من المجالات، وأعلنت الجامعة عبر معرفها على "تويتر" عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها، حيث عبرت عن فخرها برئيس قسم الأمراض الباطنية بكلية الطب الدكتور أحمد بن إبراهيم سيد، الذي أجرى أول عملية قسطرة قلبية في منطقة جازان، فيما بلغت العمليات التي أجراها أكثر من 1900 عملية قسطرة استكشافية وعلاجية.

وأكد عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، اعتزازه بمنسوبي الكلية وأساتذتها وطلبتها، مثمناً دعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عموماً، بما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.

وأوضح "مكين" أن الكلية تسهم في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي بالمنطقة تفعيلاً للشراكة المتميزة والفاعلة مع "صحة جازان"، مضيفاً أن أساتذة الكلية والكليات الصحية الأخرى بالجامعة، إلى جانب طلبة الامتياز يقدمون جهوداً كبرى بمساهمتهم في تنمية الخدمات الصحية بالمنطقة، في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور أحمد سيد، حاصل على البورد الكندي والأمريكي في الأمراض الباطنية وفي أمراض القلب، وعلى الزمالة الكندية في قسطرة القلب التداخلية، ومن أبرز منجزاته: متابعته لأكثر من 100 مريض أسبوعياً عن طريق العيادات الخارجية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلى جانب إجرائه لعمليات متقدمة في سد الثقوب القلبية عن طريق القسطرة، وتركيبه للعديد من منظمات القلب المؤقتة والدائمة.

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