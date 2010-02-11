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الإحصاء يعرف "شباب جازان" بمراحل وأهمية "تعداد السعودية"

مخرجات ‫التعداد ستساهم في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة

نفذ إشراف منطقة جازان للتعداد العام للسكان والمساكن ورشة عمل لأعضاء مجلس شباب المنطقة، وذلك للتعريف بمراحل وأهمية تعداد السعودية الذي أطلق حالياً على مستوى مناطق المملكة.

وأكد قائد ومشرف برنامج التعداد بمنطقة جازان علي الحمدي أن الشباب هم ركيزة أساسية لبناء الحضارات، مبيناً أن مخرجات ‫تعداد السعودية 2022 ستساهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وثمن الحمدي دعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس شباب المنطقة ودعم نائبه، الذي يلبي طموحات الشباب لخدمة شباب وشابات المنطقة مؤكداً أن التعاون بين تعداد السعودية والمجلس سيقدم برامج نوعية تتناغم مع رؤية المملكة 2030 وتحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

من جانبها، ثمنت المدير التنفيذي لمجلس شباب المنطقة عائشة قحل مبادرة تعداد السعودية في تمكين شباب المنطقة في المشاركة في تعداد 2022، وكذلك اطلاعهم على أهمية التعداد والتعاون المثمر مع شباب وشابات المجلس.

تعداد السعودية 2022 تعداد السعودية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الإحصاء يعرف "شباب جازان" بمراحل وأهمية "تعداد السعودية"
سبق

نفذ إشراف منطقة جازان للتعداد العام للسكان والمساكن ورشة عمل لأعضاء مجلس شباب المنطقة، وذلك للتعريف بمراحل وأهمية تعداد السعودية الذي أطلق حالياً على مستوى مناطق المملكة.

وأكد قائد ومشرف برنامج التعداد بمنطقة جازان علي الحمدي أن الشباب هم ركيزة أساسية لبناء الحضارات، مبيناً أن مخرجات ‫تعداد السعودية 2022 ستساهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وثمن الحمدي دعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس شباب المنطقة ودعم نائبه، الذي يلبي طموحات الشباب لخدمة شباب وشابات المنطقة مؤكداً أن التعاون بين تعداد السعودية والمجلس سيقدم برامج نوعية تتناغم مع رؤية المملكة 2030 وتحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

من جانبها، ثمنت المدير التنفيذي لمجلس شباب المنطقة عائشة قحل مبادرة تعداد السعودية في تمكين شباب المنطقة في المشاركة في تعداد 2022، وكذلك اطلاعهم على أهمية التعداد والتعاون المثمر مع شباب وشابات المجلس.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
12:08 AM

الإحصاء يعرف "شباب جازان" بمراحل وأهمية "تعداد السعودية"

مخرجات ‫التعداد ستساهم في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفذ إشراف منطقة جازان للتعداد العام للسكان والمساكن ورشة عمل لأعضاء مجلس شباب المنطقة، وذلك للتعريف بمراحل وأهمية تعداد السعودية الذي أطلق حالياً على مستوى مناطق المملكة.

وأكد قائد ومشرف برنامج التعداد بمنطقة جازان علي الحمدي أن الشباب هم ركيزة أساسية لبناء الحضارات، مبيناً أن مخرجات ‫تعداد السعودية 2022 ستساهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وثمن الحمدي دعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس شباب المنطقة ودعم نائبه، الذي يلبي طموحات الشباب لخدمة شباب وشابات المنطقة مؤكداً أن التعاون بين تعداد السعودية والمجلس سيقدم برامج نوعية تتناغم مع رؤية المملكة 2030 وتحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

من جانبها، ثمنت المدير التنفيذي لمجلس شباب المنطقة عائشة قحل مبادرة تعداد السعودية في تمكين شباب المنطقة في المشاركة في تعداد 2022، وكذلك اطلاعهم على أهمية التعداد والتعاون المثمر مع شباب وشابات المجلس.

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